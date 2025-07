Assignatura de Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques

L'assignatura se centra a analitzar el trastorn de l'escriptura, la disgrafia i la discalcúlia. Es presenten els coneixements necessaris per identificar i avaluar aquests trastorns, i es proporcionen estratègies i recursos per a la intervenció educativa. Es treballa què fer quan no es comprèn allò que escriu un alumne i quan la lletra d'un alumne és il·legible, com detectar la discalcúlia i com actuar un cop detectada.