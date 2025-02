Curs de Comunicació Climàtica i Storytelling

Antoni Roig Telo

Ha tingut la sort de convertir la seva passió des de l'adolescència per l'audiovisual en el centre de la seva trajectòria professional i acadèmica. Va iniciar la seva trajectòria formativa cursant Enginyeria Tècnica d'Imatge i So; posteriorment, va llicenciar-se en Comunicació Audiovisual. En la seva etapa de joventut va compaginar, durant un temps curt, la carrera presencial amb el treball com a professor de Tecnologia a secundària, una col·laboració com a ajudant de realització d'informatius a TV3 i la tasca d'escriptor en un fanzín de música rock. Un cop incorporat a la UOC, va endinsar-se primer en el màster i, després, en el doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, amb una tesi sobre cinema col·laboratiu defensada el 2008. Des de llavors, la seva trajectòria de recerca s'ha orientat als processos col·laboratius en la producció cultural, a l'estudi de la creativitat dels fans, a la innovació en formats i a la creació de continguts audiovisuals, l'storytelling i els nous mitjans.