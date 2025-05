Curs d'Introducció al Disseny del Comportament

Endinsa't en el món del disseny del comportament a la UOC i descobreix com les decisions de disseny poden transformar la manera com actuem i vivim! Aquest curs et proporciona les eines per crear solucions que impulsin hàbits positius i millorin la vida de les persones. Exploraràs els principis fonamentals de la psicologia del comportament i l'economia conductual, i coneixeràs els principals models teòrics que et permetran aplicar tècniques innovadores per influir de manera ètica i efectiva en la presa de decisions per part de persones, grups i organitzacions. A través d'exemples pràctics i casos d'èxit en àmbits com la salut, la intervenció social, el canvi climàtic i la desinformació, entendràs com el disseny pot generar un canvi significatiu en la vida de les persones. Aquest curs atorga una microcredencial… etc.

