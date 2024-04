Curs Professionalitzador de Dibuix tècnic i disseny industrial amb AutoCAD

Objectiu:

L'objectiu d'aquest curs d'AutoCAD és aportar els coneixements sobre les tècniques de modelatge 2D mitjançant AutoCAD, amb la finalitat d'adaptar-se al canvi tecnològic i facilitar que l'estudiantat es pugui incorporar al món laboral amb el programa 2D més utilitzat a tot el món. L'enfocament pedagògic del curs és totalment pràctic i permet a l'alumne adquirir competències en els procediments de concepció tridimensional habituals a la indústria. L'estudiant serà capaç de reconèixer els entorns de treball en dissenys 2D, creació de geometria, modificació de geometria, creació de capes i blocs, generació d'entitats paramètriques, dibuixos isomètrics i plotejats, entre d'altres.

Metodologia:

Aquest programa formatiu aprofundeix en el funcionament de totes les ordres de cada mòdul incloses en aquest curs d'AutoCAD. Tot el curs té una orientació completament pràctica. Des del primer moment, l'estudiant es posarà a treballar amb el programa seguint els videotutorials teòrics per controlar cada eina del programari en els mòduls que conté. En acabar la part teòrica de cada mòdul, l'estudiant trobarà la part pràctica, amb multitud d'exercicis per adquirir les habilitats necessàries per poder treballar al sector.

Requisits d'accés:

No es requereixen coneixements previs. Aquest programa formatiu va dirigit a professionals de l'àmbit de l'enginyeria de producte i disseny industrial, enginyers industrials i estudiants que es vulguin formar en els conceptes associats al modelatge paramètric i en la pràctica amb les tècniques que permetin guanyar el repte de la innovació. No es requereixen coneixements previs. S'ha adaptat la metodologia i el contingut del curs per fer possible la participació de persones procedents de diferents disciplines tècniques amb l'objectiu d'enriquir l'anàlisi dels diferents casos treballats.

Llicències:

Pel fet de ser estudiant de la UOC es tindrà accés gratuït a l'eina AutoCAD durant dotze mesos. Aquest accés és necessari per poder seguir el curs.