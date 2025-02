Assignatura de Partits polítics i grups d'interès

En relació amb els partits, l'assignatura se centra en els debats i les recerques actuals sobre la seva transformació organitzativa, la suposada "cartel·lització", la presidencialització dels lideratges, la incorporació de grups tradicionalment exclosos (com ara les dones), i la democratització interna que han experimentat durant les darreres dècades. Pel que fa als grups d'interès, l'assignatura analitza com i per què les organitzacions de treballadors i d'empresaris intenten influir en les polítiques dels governs.