Màster de Comunicació de Marca i Branding Immobiliari (UOC-Engel & Völkers)

El màrqueting de continguts té com a objectiu crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris, guanyant la seva confiança i fent que la relació client-marca es prolongui durant molt més temps. Per altra banda, el branded content fa referència a un conjunt de tècniques que utilitzen les marques per connectar amb els usuaris mitjançant continguts creatius.

Les marques neixen, creixen, es posicionen i --si no en tenim prou cura-- moren. Aquesta assignatura ens ajudarà a gestionar adequadament una marca i els seus actius per garantir-ne la pervivència i l'èxit. Entre d'altres estratègies, es treballarà específicament l'anomenat growth hacking, que aplega diverses tècniques orientades a aconseguir un posicionament i un creixement optimitzats.

1r semestre

Brand Planning (Comunicació de marques)

Branding i growth hacking (5 Cr.)

Màrqueting de continguts i branded content (5 Cr.)

El màrqueting de continguts té com a objectiu crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris, guanyant la seva confiança i fent que la relació client-marca es prolongui durant molt més temps. Per altra banda, el branded content fa referència a un conjunt de tècniques que utilitzen les marques per connectar amb els usuaris mitjançant continguts creatius. En aquesta assignatura aprofundirem en el branded content però també explicarem el màrqueting de continguts, partint d'un enfocament inicial teòric, anirem avançant amb l'aplicació pràctica, l'anàlisi de casos i avaluació dels resultats.

Publicitat a social media (5 Cr.)

Aquesta assignatura se centra en analitzar les possibilitats publicitàries que ofereixen els mitjans socials per a les marques, productes i serveis de tota mena d'empreses i organitzacions. De la mateixa manera que molts mitjans de comunicació convencionals es van convertir (i fins i tot van néixer) com a mitjà publicitari, els social media constitueixen avui en dia un vehicle fonamental per a la comunicació persuasiva i comercial i, en molts casos, en garanteixen la seva subsistència gràcies als ingressos publicitaris.

2n semestre

Real Estate

Mercat del Real Estate. Focus en el sector del luxe (5 Cr)

Aquesta matèria fa una anàlisi del mercat immobiliari: tendències, oportunitats i desafiaments, focalitzant-se en el sector de luxe.

Dret i tributació immobiliària (6 Cr)

Aquesta assignatura representa una introducció al dret immobiliari, les fonts normatives, identificació dels principals contractes immobiliaris i fiscalitat.

Digital

Estratègies SEM (4 Cr)

Aquesta matèria aporta el coneixement necessari per fer campanyes SEM (Search Engine Marketing). Amb aquesta assignatura podràs identificar el paper dels cercadors online en una estratègia de negoci; definir els objectius de l'empresa en relació a la seva presència en les cerques online; identificar les possibles estratègies de màrqueting en cercadors online i dissenyar plans de màrqueting en cercadors online

3r semestre (18 cr.)

Emprenedoria i Empresa

Emprenedoria (4 Cr.)

En aquesta assignatura abordarem la problemàtica específica de les start-ups. Una de les definicions més utilitzades d’start up és de Steve Blanck qui afirma que “una start up és una organització temporal a la recerca d'un model de negoci escalable i replicable”. Tot i això, totes les definicions destaquen el seu alt grau d'innovació, el seu potencial de creixement i rendiment econòmic, però també d'un risc més gran a causa de l'alt grau d'incertesa que les envolta.

Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus (6 Cr.)

Les habilitats directives fan referència a les capacitats, habilitats i coneixements que una persona posseeix per a realitzar les activitats de lideratge i coordinació en el paper de gerent o líder d'un grup de treball o organització. Poden ser habilitats estratègiques, tàctiques, operatives, tècniques, interpersonals, conceptuals, diagnòstiques, de comunicació, presa de decisions i habilitats d'administració del temps. Per altra banda, la formació de portaveus dota de les eines necessàries per a traslladar missatges amb eficàcia adaptant les necessitats i funcionament dels mitjans televisius, radiofònics i escrits.







Idiomes (Els alumnes han de superar 12 crèdits en cursos d’idiomes segons els seus interessos, havent de cursar 8 el 3er semestre i 4 el segon o bé 6 i 6)

8 crèdits en Assignatures d’idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany, japonès, xinès).

4t semestre (12 Cr)

Idiomes

4 crèdits en Assignatures d’idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany, japonès, xinès).

Soft Skills

Principis de conflictologia: aprèn a resoldre conflictes (1 Cr)

El conflicte és un fenomen inevitable i inherent a la vida en societat (en les relacions interpersonals, en les relacions de grup, en les organitzacions…). Es tracta d’una assignatura pràctica, innovadora, transdisciplinar i plural que pot aplicar-se en situacions i àmbits molt diversos. Especialment útil i adequada enfront de les situacions de conflicte quotidianes, quan tractem de trobar les millors solucions.

Full de càlcul: aplicacions avançades (1 Cr)

El full de càlcul és una eina molt potent que permet gestionar una gran part de les dades que fem servir habitualment. Simplifica tasques, ens ajuda a treballar amb dades, a elaborar-les, a mostrar-les de diverses maneres i a presentar-les d’una manera gràfica i aclaridora. Aprofundir en el coneixement del full de càlcul permet un aprofitament més gran i una gestió més àgil d’aquestes dades.

TFM (6 Cr.)

En el Treball Final de Màster (TFM) l'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides al llarg dels estudis del màster, a partir d'un projecte professional, aplicat als àmbits i contextos abordats en les diferents matèries.