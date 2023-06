Especialització de Comunicació de Crisi i Habilitats Directives

Vivim temps turbulents en els quals qualsevol organització pot trobar-se en l'ull de l'huracà i fins i tot veure amenaçada la seva supervivència d'un dia a l'altre (o per ser més precisos, d'un instant a l'altre). Empreses, institucions i entitats de tot tipus han d'estar preparades, per tant, per fer front a les situacions de crisi.

Primerament, per intentar evitar-les minimitzant els riscos existents. En segon terme, per gestionar-les quan esclaten, procurant reduir-ne els danys que puguin ocasionar. I, finalment, per guarir adequadament les ferides durant la fase de postcrisi.

A més, durant el programa es treballarà el desenvolupament d'habilitats directives i l'expressió oral i escrita, orientada a dirigir-se a públic extern i intern com a portaveu. La formació de portaveus dota de les eines necessàries per a traslladar missatges amb eficàcia adaptant les necessitats i funcionament dels mitjans televisius, radiofònics i escrits.

