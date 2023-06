Especialització de Comunicació Empresarial i Reputació Online

Mireia Fernàndez-Ardèvol

Professora agregada de comunicació digital a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctora per la Universitat de Barcelona (UB), i llicenciada en Economia (UB) i en Administració i Direcció d'Empreses (UB). Responsable del programa de doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura (UOC) i coordinadora del grup CNSC (Communication Networks and Social Change) de l'IN3-UOC (2016-2022). En l'àmbit de la recerca, analitza desigualtats socials fent servir la comunicació digital i mòbil com a punt d'entrada. És directora del clúster Statistics, Power and Public Policies al prestigiós projecte canadenc Aging in Data (2021-2028). Ha publicat llibres, capítols de llibre a editorials internacionals (MIT Press, Routlege,...) i a revistes d'alt impacte (New Media & Society, Mobile Media & Communication,...).