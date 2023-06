Especialització de Direcció i Gestió de Projectes

El primer repte de l'assignatura se centra en les etapes d'innovació i planificació, en les quals s'identifica clarament el valor que cal aportar i es traça un pla per a servir-lo. Aquest pla és el que guiarà l'execució i assegurarà que es treballa per a assolir els objectius acordats, amb els controls necessaris per a garantir que es compleix i que continua sent vigent.

La direcció i gestió de projectes s'ha convertit en un element clau i de caràcter estratègic que repercuteix en la competitivitat de les empreses i dels professionals.

El curs s'emmarca en les àrees de coneixement de la direcció de projectes a partir de l'estàndard internacional PMBOK del Project Management Institute (PMI®).

L'equip del projecte és qui trasllada el pla de gestió a la realitat i n'executa els processos, les activitats i les tasques previstes. Per tant, en el segon repte ens centrarem en l'execució, el seguiment i el control, i el tancament del projecte.

Avançarem en l'execució de projectes a partir de gestionar persones, liderar equips, prendre decisions i transferir coneixement, i ho farem amb un enfocament clar cap a la generació de valor per a l'empresa i el client. Analitzarem també per què fallen els projectes i la importància del seguiment i el control per a assolir l'èxit.

Es porta a terme una aproximació de la gestió de persones dins de la direcció de projectes, a partir de l'organització del projecte i de la gestió de les persones interessades. Així mateix, es treballa amb bones practiques i casos reals en l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques necessàries per a complir els requisits del projecte i transferir el coneixement al mercat.

A partir d'aquest marc de referencia de la direcció i gestió de projectes, s'introduiran els grups de processos d'iniciació i planificació, i la seva interrelació amb totes les àrees de coneixement. Convé destacar que una vegada iniciat i autoritzat el projecte, la planificació és el mapa de ruta que ha de garantir els processos d'execució, seguiment i control, per tal d'assegurar que s'obtenen els objectius acordats. L'equip del projecte serà qui portarà el pla de gestió a la realitat.

A continuació aprofundirem en els grups de processos d'execució, seguiment i control, i tancament del projecte. L'execució ens porta a avançar d'acord amb el pla, a actuar consumint els recursos assignats al projecte, tot gestionant persones i dirigint equips. D'altra banda, a partir del seguiment i el control es comprova si els plans s'apliquen correctament per tal d'assolir l'objectiu que perseguim. Per a fer-ho, cal interpretar dades i prendre decisions. Finalment, atesa la naturalesa temporal dels projectes, cal tancar-los, moment que representa una oportunitat per a extreure, documentar i transferir a l'organització el coneixement que pot ser útil per a millorar resultats futurs.

En el curs també es presenten diferents metodologies àgils de gestió de projectes, per respondre al dinamisme dels entorns d'incertesa actuals i impulsar la innovació i la creativitat en els equips. La gestió àgil de projectes constitueix una de les tendències més valorades en els darrers anys, atès que les empreses i les organitzacions s'han vist abocades a introduir entre les seves pràctiques la innovació i el desenvolupament de nous productes i serveis d'una manera accelerada com a resposta als canvis continus i cada cop més ràpìds que s'han produït en l'entorn empresarial i competitiu. Treballarem amb eines com Kaban i Lean, i metodologies àgils com SCRUM.

Des de la seva posada en marxa l'any 1999, i al llarg de més de trenta edicions que s'han anat adaptant a la demanda professional del mercat i de l'entorn laboral, més de dos mil estudiants han seguit estudis en els programes de l'àrea d'innovació i qualitat de formació de postgrau de la UOC.

