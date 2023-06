Especialització de Documentalista Audiovisual i Film Researcher

S'analitza el perfil professional i el llenguatge d'especialitat que hi està vinculat. Com les altres assignatures, té un enfocament molt pràctic, ja que es treballa la documentació en la producció, així com l'anàlisi documental i la conservació posterior, a partir d'exem...

Es fa una introducció a les tasques de documentació en relació amb el treball periodístic informatiu. Definirem, per tant, les funcions de la documentació audiovisual en la producció d'informació. Aprendrem també a distingir els diversos tipus de documents audiovisuals, així com les fonts audiovisuals tradicionals i les digitals. Finalment, coneixerem les diferents etapes del procés de gestió de la documentació, des de l'anàlisi dels documents audiovisuals fins a la sistematització de la informació i la confecció de bases de dades.

Documentació audiovisual en televisió (4 ECTS)

Documentació cinematogràfica (4 ECTS)

S'analitza el perfil professional i el llenguatge d'especialitat que hi està vinculat. Com les altres assignatures, té un enfocament molt pràctic, ja que es treballa la documentació en la producció, així com l'anàlisi documental i la conservació posterior, a partir d'exemples reals i casos pràctics.

Film researcher (4 ECTS)

Té com a objectiu donar eines als professionals especialitzats en la gestió d'informació per fer un producte audiovisual, com ara assessorament, investigació, cerca, localització, gestió, drets d'explotació i propietat intel·lectual de documents audiovisuals.