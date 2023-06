L'alimentació en la pràctica de l'esport és un element important per a la salut i el rendiment. Però cal no oblidar que, més enllà de satisfer les necessitats nutricionals, s'espera que l'alimentació sigui una experiència plaent sensorialment, que incorpori valors culturals i valors sociològics.

L'especialització de Gastronomia Saludable i Esport també et dona l'oportunitat de conèixer els últims avenços i tendències en el món de l'alimentació: desenvolupament, innovació, producció i comercialització de nous aliments (novel foods, productes ecològics i transgènics, aliments funcionals, complements alimentosos i de fisioteràpia, etc.). Analitzarem la seva vinculació amb l'àmbit de la salut, així com la sostenibilitat alimentària.

Estudis de Ciències de la Salut de la UOC