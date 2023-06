Especialització de Sistemes de Qualitat Interna en Educació

Dalilis Escobar Rivera

Doctora en Dret, Economia i Empresa per la Universitat de Girona amb menció internacional. Màster en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Matemàtica Aplicada i Informàtica per a l'Administració per la Universitat d'Holguín (Cuba). Enginyera Informàtica per la Universitat d'Holguín.