Diploma de Postgrau de Ciberseguretat en Xarxes i Sistemes

Internet s'ha convertit en un mitjà d'informació bàsic tant per a les nostres vides personals com professionals. Per la xarxa hi circulen grans volums de dades privades i confidencials (dades financeres, mèdiques, industrials, etc.) vulnerables a tot tipus d'atacs. Les mesures de seguretat són imprescindibles per protegir els sistemes d'usos indeguts i abusius, i els habilita a oferir uns serveis robustos i de qualitat.