Diploma de Postgrau de Direcció i Gestió de la Qualitat

Per tant, el postgrau contribueix a incrementar la competitivitat professional del participant, i per tant les sortides professionals en àmbits de coneixement tals com l'estratègia, la innovació i la qualitat.

Aquest enfocament pràctic del postgrau contribueix a la formació contínua de professionals en actiu, que poden aprofundir en diferents eines de gestió per a aconseguir un major desenvolupament professional, i augmenta la seva ocupabilitat i les oportunitats de promoció professional.

El programa destaca pel seu caràcter professionalitzador, el caràcter útil i pràctic dels seus aprenentatges, el retorn personalitzat, el tractament individual i personalitzat del participant, la metodologia dels casos pràctics, l'avaluació continuada i els casos d'estudi que permeten aplicar les habilitats clau del postgrau a l'empresa o organització on es treballa.

La demanda social i professional del postgrau es constata per l'elevat nombre de professionals -més de 2.200 estudiants- que han seguit els diferents plans formatius al llarg de més de trenta edicions des que el curs 1999-2000 es van posar en marxa els programes de l'Àrea d'Innovació i Qualitat de Formació de Postgrau de la UOC.

Es pot ampliar informació sobre sortides professionals del postgrau consultant l'apartat en què s'especifica a qui va dirigit.