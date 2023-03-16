26/7/11
«Facebook ens dóna el que ens falta en la vida real»
Daniel Miller
Daniel Miller
Per què ha triat habitants de Trinidad i Tobago per a fer el seu estudi sobre Facebook?És una comunitat petita, de poc més d'un milió d'habitants. Són gent intel·ligent i que té una molt bona educació. A més, conec bé el país; ja hi havia fet altres estudis.
Quina ha estat la seva metodologia?La meva metodologia és no tenir-ne cap. En tot cas, per a mi és molt important que, a banda d'una investigació en línia, també hi hagi un treball de camp. A més d'estar moltes hores a Facebook, també he parlat amb la gent cara a cara.
Al llibre explica el cas d'una parella que es va divorciar per culpa de Facebook. Tan important és aquesta xarxa social, que pot provocar canvis en la nostra vida personal?Sí, Facebook canvia la vida de molta gent. Hi ha gent que ha construït una relació gràcies a Facebook. Altres s'han separat, com aquesta parella de què parlo en el llibre, que es va acabar divorciant perquè la muller es posava massa gelosa de les amigues que el seu marit tenia a Facebook. També explico el cas d'un home molt tímid que, gràcies a Facebook, coneix una noia i s'acaben casant.
«Amb Facebook hem tornat a fer vida de poble»Sense ànims de desautoritzar el prestigiós Manuel Castells, Facebook és diametralment oposat a internet. A Facebook sents que pertanys a una comunitat, tant per a les coses bones com per a les dolentes, mentre que internet promou l'anonimat. Internet no és una comunitat com a tal, és a dir, un petit grup de persones que viuen juntes, on tothom ho sap tot dels altres, on hi ha xafarderies, on tot s'acaba sabent...
Vostè diu que Facebook és diferent d'internet.
Vostè diu que Facebook és diferent d'internet.
Tant és així, que hi ha gent que sent la pressió de viure en un poble petit dins de Facebook. Un jove em va explicar que se sentia pressionat perquè els seus cosins volien que jugués amb ells a Farmville i no sabia com dir-los que no.
És com tornar a viure com ho feien els nostres avis...En el fons, Facebook és una força profundament conservadora. Ens passem l'estona relacionant-nos amb vells amics de la infantesa, companys de feines anteriors, cosins llunyans... Tot de gent amb qui havíem perdut contacte tornen a la nostra vida. I, tot i que passem molta estona sols davant l'ordinador, no és un comportament individualista, sinó tot al contrari.
Facebook més adolescents és igual a perill?En absolut. Penso que s'ha exagerat molt. Facebook no representa un perill real per als adolescents. És clar que a Facebook hi ha sis-cents milions de persones, i en un lloc on hi ha tanta gent pot passar de tot. Penso que els periodistes han exagerat els pocs casos que hi ha hagut d'assetjament: és cert que n'hi ha hagut, però no és veritat que el mitjà ho faciliti. El que passa és que els pares tenim l'instint natural de voler controlar els fills, sigui on sigui...
Gràcies a aquest estudi he vist que Facebook és una bona eina de comunicació entre pares i fills: els pares tenen una idea més real de qui són els seus fills, i es produeixen converses que d'altra manera no s'haurien produït. Penso que ha generat un acostament entre pares i fills, una relació més madura.
«S'ha donat massa importància a la confidencialitat»La premsa parla molt dels problemes de confidencialitat que representa que té Facebook, però el concepte de confidencialitat ha canviat. Als usuaris joves i adolescents no els preocupa. Mostren fotos i vídeos sense cap mena de pudor.
Què opina de les crítiques a la poca confidencialitat de Facebook?
Què opina de les crítiques a la poca confidencialitat de Facebook?
Penso que s'ha donat massa importància a aquesta qüestió i, en canvi, no s'ha analitzat per què hi ha tants usuaris a Facebook: perquè molta gent se sent sola. La soledat és un problema molt més important en la nostra societat que no pas la confidencialitat. En el fons, Facebook ens dóna el que ens falta en la vida real.
De fet, vostè explica que la gent gran serà el grup d'usuaris més nombrós d'aquí a trenta o quaranta anys.Sí, la tercera edat és el grup que més creix en usuaris. A la gent gran d'ara que no sap fer servir l'ordinador, no els interessa, però d'aquí a vint o trenta anys, quan nosaltres siguem vells, en serem els usuaris principals. Bé, de Facebook o de la xarxa social equivalent en aquell moment.
Ha vist alguna evolució d'aquesta xarxa social en els dos anys que l'ha estudiada?Un canvi molt significatiu és que Facebook ha deixat de ser únicament happy land, un espai de felicitat, per a ser un lloc on la gent parla de la mort, de coses tristes, etc. Comença a haver-hi pàgines dedicades a gent que s'ha mort, i on els amics i familiars deixen comentaris. I, segons he comprovat, la gent se sent més a gust parlant de la mort i de coses tristes així, d'una manera informal, que no pas de la manera tradicional amb què expressem el dol.
No sé si a Catalunya i a l'Estat espanyol aquest fenomen ja es produeix, però al Facebook anglosaxó en els últims dos anys s'ha produït aquesta transformació.
El Facebook que vostè estudia té punts en comú amb el Facebook que ha ajudat en les revoltes del món àrab?Sí, Facebook ha creat un sentit de comunitat en els opositors als règims dictatorials i ha estat molt útil per als dissidents que viuen a l'exili.
Després de Facebook, què es proposa estudiar ara?M'interessa el llenguatge de les càmeres web, en la manera com es comuniquen les persones visualment. També tinc en projecte fer un estudi més extens de Facebook, que inclogui països com la Xina, l'Índia, el Brasil, Turquia, Romania, el Regne Unit... El meu objectiu és fer que l'antropologia sigui interessant per a tothom, amb un llenguatge al qual tothom pugui accedir.