Els Learning Impact Awards són un reconeixement a les aplicacions de tecnologia d'aprenentatge més impactants i influents de tot el món. Van ser creats el 2007 amb l'objectiu de reconèixer les aplicacions tecnològiques excel·lents que ataquen els reptes més grans de l'educació a escala mundial.

Explica!, Avalua i Lliuraments conformen l'ecosistema d'apps mòbils de la UOC per a donar suport a l'avaluació contínua que l'Àrea de Tecnologia ha llançat en pilot aquest semestre.



Les aplicacions de la UOC

és una app per als col·laboradors docents que facilita el seguiment de l'avaluació dels alumnes des de dispositius mòbils. Finalment, Lliuraments és una app per a l'estudiant de la UOC que li permet seguir l'activitat de les seves PAC des de dispositius mòbils.

Les tres aplicacions de la UOC, que competien en la categoria d'Educational Application Project, han rebut la menció d'honor després de les votacions públiques i també de les del jurat que va prendre la decisió final.

Guanyadors

Les aplicacions guanyadores de l'edició 2016 han estat:

IMS Global standards in a rural, South Georgia School District - Classlink and Jeff Davis County Schools. Medalla de bronze: Global Linking Youth through Net Communications Project, DET Victoria.



L'IMS Global Learning Consortium

L'IMS Global Learning Consortium, amb seu a l'estat nord-americà de Florida, és format per grans empreses i institucions com IBM, Samsung, la Universitat de Cambridge, la Universitat de Califòrnia, l'Open University del Japó o el departament d'Educació d'Austràlia, entre molts altres organismes. La UOC també n'és membre i, a través de l'eLearn Center, hi participa impulsant l'ús dels estàndards educatius, aportant desenvolupaments de referència i contribuint a la seva millora a partir de la seva experiència.