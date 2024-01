Guitert rep la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat

Per a Guitert, aquest premi representa el reconeixement «d'una trajectòria iniciada fa més de vint anys en l'àmbit emergent d'educació i TIC, quan la formació en línia i l'ús i aplicació de la tecnologia ‒el ratolí, el correu electrònic...‒ semblaven un somni», recorda.

L'any 95 va rebre l'encàrrec de dissenyar una assignatura transversal per al primer curs pilot de la UOC, amb dos-cents estudiants matriculats: Multimèdia i comunicació (MiC). Tenia per objectiu facilitar el treball i els hàbits d'estudi en un entorn d'aprenentatge virtual i aprendre a fer servir el campus virtual i les eines ofimàtiques necessàries per a estudiar a la UOC.

D'aleshores ençà, «el repte ha estat innovar de manera permanent, tant metodològicament com tecnològica, i actualitzar els continguts per donar resposta a l'evolució tecnològica i a les necessitats dels professionals i dels estudiants». Amb l'arribada de l'EEES, la UOC va definir com a competència pròpia «l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional», per això es va crear una assignatura transversal per a tots els graus: Competències TIC. Els estudiants hi aprenen, també, a «treballar en equip i en xarxa», elements clau per als professionals de la societat digital, comenta la pedagoga guardonada.

Aquesta assignatura, que té una equivalència amb la Certificació ACTIC de la Generalitat, «està contribuint significativament en la capacitació digital de la ciutadania per a viure i treballar en la societat digital actual i apoderar-la per al futur», conclou Guitert.

En l'actualitat ja s'han format més de 70.000 estudiants, amb una mitjana de 4.000 estudiants per any que s'han iniciat en l'adquisició de la competència digital. I tot gràcies al «treball en equip i en xarxa» del professorat implicat, emfasitza l'experta.

Montse Guitert és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, on dirigeix el programa de Competències Digitals. És doctora en Pedagogia i experta en educació i TIC, formació en línia, treball i aprenentatge col·laboratiu en xarxa, formació de docents en línia i competències digitals. Compagina la seva tasca docent amb la d'investigadora principal en el grup de recerca consolidat per l'AQU EDUL@B (Educació i TIC), de l'eLearn Center de la UOC.



Segona distinció que rep la UOC

El 2014, el professor Joseph Hopkins, director del Centre d'Idiomes Moderns de la UOC, també va ser distingit amb aquest guardó pel treball realitzat des d'aquesta escola de llengües per a l'aprenentatge d'idiomes amb mitjans virtuals. Hopkins va començar la seva carrera dins la universitat el 2001 com a professor d'anglès.

Els premis van ser creats per decret del Govern el 1996, i es lliuraran aquest dimecres, 7 de setembre, durant l'acte d'inauguració del nou curs acadèmic 2016-2017. L'import atorgat a cada persona i projecte guardonats s'haurà de destinar a projectes d'innovació o de millora docent.