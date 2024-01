La UOC ha engegat un pla de beques internacionals per a facilitar l’accés als estudis universitaris. Per primer cop, la Universitat ofereix programes d’ajuts econòmics propis amb l’objectiu d’obrir oportunitats de formació superior als col·lectius amb menys possibilitats socioeconòmiques perquè puguin millorar el seu nivell educatiu. La creació de programes de beques internacionals per a l’estudi és una de les accions previstes en el Pla global i social per a augmentar les possibilitats d’accés a l’ensenyament superior de qualitat, inclusiu i equitatiu. Actualment, s’impulsen dues modalitats de beques que tenen la col·laboració d’organismes públics d’altres països i també el suport de diferents entitats socials.



Beques amb organismes públics

Al mes de juny la Universitat va obrir la segona convocatòria de beques amb l’Institut Colombià de Crèdit Educatiu i Estudis Tècnics a l’Exterior (ICETEX). En aquesta edició, s’han ofert 50 beques que cobreixen el 40% de l’import de la matrícula dels professionals colombians que vulguin cursar màsters universitaris a la UOC. Mitjançant aquests ajuts, els estudiants becats, preseleccionats per l’ICETEX i seleccionats finalment per la Universitat tindran la possibilitat d’obtenir un títol universitari europeu.

Per a Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació, l’aposta de la UOC per obrir nous programes de beques respon a una finalitat múltiple, com facilitar l’accés a l’ensenyament superior a les persones amb menys possibilitats i donar a conèixer el model educatiu de la UOC internacionalment, alhora que «col·laborem amb organismes internacionals per tal d’afavorir l’impacte social i l’ús col·lectiu de l’ensenyament superior, tenint en compte aspectes com la igualtat, l’equitat i l’accés».



Beques per a persones refugiades

Al mes de setembre arrencarà la segona prova pilot del programa de beques que neix amb l’objectiu de donar accés universitari als col·lectius de persones refugiades o sol·licitants d’asil, que han hagut d’abandonar els estudis en veure’s obligades a fugir del seu país d’origen per causes sociopolítiques, racials, religioses, culturals o de gènere, crisis humanitàries, conflictes armats, etc., i que viuen una situació de vulnerabilitat econòmica i social.

La primera edició va atorgar beques a 25 estudiants refugiats de Síria que vivien als assentaments de Grècia. Aquesta vegada, la UOC ha estès la convocatòria a les persones refugiades que viuen a l’Estat espanyol i a altres indrets del món. En la segona crida, la Universitat ofereix 20 beques de formació en llengües (català, castellà i anglès) en el Centre d’Idiomes Moderns i 16 beques per a estudiar alguns dels programes d’especialització de postgrau.

Per a la preselecció dels candidats, la UOC ha tingut el suport d’entitats com CCAR i CEAR, ACCEM, SAIER, Creu Roja, ACNUR i CEAS Sáhara i, un altre cop, de l’equip de voluntaris i voluntàries de RefugeESuoc, que faran de mentors virtuals per a acollir i acompanyar els nous estudiants durant el semestre.



Diversitat a les aules

Els programes de beques permeten augmentar el nombre d’estudiants internacionals a les aules de la UOC i enriquir l’aprenentatge de tota la comunitat universitària. Els estudiants tenen l’oportunitat de compartir l’aula, ampliar les fonts de referència i intercanviar coneixements i visions amb companys que provenen d’altres contextos i que tenen unes realitats personals molt diferents de les pròpies.

Com explica Robert Clarisó, director del màster universitari d’Enginyeria Informàtica, un dels programes que ha rebut estudiants internacionals en la primera convocatòria amb l’ICETEX, «queda clar que hi ha diferències importants en el camp de la informàtica o de l’empresa d’un país a l’altre. Per això cal contextualitzar-los de manera que els estudiants aprenguin a tenir una visió més global del seu camp professional».

Però el repte no solament és per als estudiants, sinó també per al professorat. En l’aspecte organitzatiu, Clarisó ha explicat que els professors han d’aprendre a gestionar «amb sentit comú» la diversitat a les aules, facilitar el seguiment de les assignatures per part dels estudiants becats, i tenir en compte aspectes culturals com, per exemple, que cada país té períodes festius diferents que poden afectar el lliurament dels treballs.