Les universitats actualment tenen accés a una gran quantitat de dades sobre els seus estudiants i altres aspectes acadèmics, però la consulta és fragmentada, sense sistemes informàtics que les connectin les unes amb les altres dins de la mateixa institució. A banda, les eines informàtiques que utilitzen aquests centres d'educació superior són diferents, i per tant, es fa difícil millorar de manera conjunta els sistemes d'informació.

La UOC ha entrat a formar part del consorci educatiu americà sense ànim de lucre DxTera Institute per a ajudar les universitats a optimitzar l'ús d'aquestes dades i trobar solucions compartides i innovadores per superar aquestes barreres tecnològiques. Així aquest funcionament per a la gestió de big data permetrà disposar d'informació clau per incrementar l'èxit de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Amb aquest acord la UOC es converteix en el 'hub' europeu encarregat de promoure i aglutinar tota l'activitat que es doni en aquest àmbit a Europa. El sotsdirector de recerca Antoni Pérez i l'expert en aprenentatge en línia Francesc Santanach, de l'eLearn Center de la UOC, seran els representants de la institució en aquesta organització amb seu a Washington i participaran en el Consell de Directors de DxTera i en la Junta Consultiva de Tecnologia Informàtica, respectivament.

DxTera, que ja té membres com l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), l'Associació Americana de Registradors i Oficials d'Admissions Col·legiats (AACRAO), la Universitat Estatal de Georgia, la Western Interstate Commission for Higher Education (WICHE) i la Universitat de Hawaii, incorpora la UOC com a soci fundador en aquesta iniciativa, que té previst expandir-se a diferents continents del món.

Per a la vicerectora de planificació estratègica i recerca de la UOC, Marta Aymerich, formar part d'aquest consorci representa, per una banda, un reconeixement de la capacitat de la UOC per transferir el seu coneixement sobre elearning i, per l'altra, significa una continuïtat amb altres projectes europeus, com ara el D-TRANSFORM, que tracten de conscienciar als decision-makers de les universitats sobre la importància de la digitalització per optimitzar l'aprenentatge.

El consorci, al seu torn, oferirà suport a la UOC. «Li facilitarà assessorament sobre tendències i innovacions educatives i assistència tècnica per a integrar solucions informàtiques del consorci. Al mateix temps l'ajudarà a modelar i fer fàcilment explotables les dades que són rellevants del model educatiu, com ara competències, rúbriques, qualificacions, proves, programes, assignatures, expedients acadèmics, etc.», explica Pérez.

Entre les accions previstes durant l'any vinent, hi ha planificat un simposi que tindrà per objectiu buscar mecanismes per millorar l'èxit de l'estudiant. En aquest acte participaran els membres de DxTera i es preveu l'assistència d'actors de les principals institucions europees . «A banda, la UOC liderarà un projecte sobre entorns educatius del futur i un altre sobre chatbots que permetrà als professors i als estudiants personalitzar les seves activitats acadèmiques d'acord amb les competències i objectius d'aprenentatge», afegeix Santanach.

La col·laboració amb aquest consorci, fundat el 2016, és prevista fins el 2020. Durant aquests període la UOC anirà assumint projectes diferents cada any.