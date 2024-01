El ioga millora l'aprenentatge dels infants

Nens estirats a terra, amb els ulls tancats, en silenci, escoltant la música que sona de fons, amb les persianes abaixades. Són alumnes que practiquen ioga en horari lectiu. Aquesta imatge és habitual en moltes escoles catalanes després que els pedagogs i els psicòlegs hagin constatat que el ioga té nombrosos beneficis per als infants. Per exemple, practicar-ne uns quants minuts al dia aporta als nens i nenes relaxació i tranquil·litat en moments de cansament i excitació. Segons els experts de la UOC, el ioga millora la memòria, l'atenció i l'aprenentatge, alhora que fa conscients els infants de les seves pròpies emocions.

La doctora en Psicologia Clínica i de la Salut Amalia Gordóvil, psicòloga del centre GRAT i professora col·laboradora del grau de Psicologia de la UOC, esmenta un estudi del 2015 sobre els efectes del fet d'ensenyar ioga a les escoles i conclou que aquesta disciplina estableix canvis en l'humor, la tensió, l'ansietat, l'autoestima i la memòria dels infants. A més, també fa referència un altre estudi del 2016 sobre els beneficis percebuts pels mateixos nens i nenes després de practicar ioga durant un any a la ciutat de Nova York, en el qual els estudiants destaquen que són capaços d'autoregular-se millor, disminuir el nivell d'estrès, enfortir l'autoestima i millorar la condició física i els resultats acadèmics.

Gordóvil veu el ioga com una pràctica beneficiosa sense efectes adversos, que permet als infants parar i conèixer el propi cos. Aquest fet és especialment important, perquè els infants «aprenen a detectar canvis en la respiració i en els pensaments que els poden posar en alerta», alhora que els fa conèixer eines que poden ajudar-los a reconduir una situació estressant, com, per exemple, canviar el ritme de la seva respiració. «Quan els nens descobreixen que ells mateixos poden dirigir les pròpies emocions som davant d'una victòria, perquè els dona autonomia i els fa sentir capaços i importants», diu la doctora.

La psicòloga coach Mireia Cabero, professora col·laboradora del grau de Psicologia de la UOC, explica que el ioga desenvolupa en els infants la capacitat de connectar amb la pròpia interioritat. «El ioga promou el coneixement del món interior», mentre que «l'ensenyament estimula i promou coneixements del món exterior».

El ioga també permet que els infants s'aturin, comenta Cabero. «Aturar-se per a poder sentir, reflexionar i respirar», una competència que considera bàsica per a trobar «l'equilibri i afrontar els reptes de la vida». Amb tot, l'experta conclou que els nens que practiquen ioga són més capaços de «gestionar les pròpies emocions i de relacionar-se més conscientment amb ells mateixos, amb els altres i amb les adversitats».



El ioga ajuda els alumnes a conèixer i gestionar les seves emocions

Les tècniques de relaxació i respiració que practiquen els infants a l'escola també ajuden a enfortir la convivència a les aules, perquè disminueixen l'estrès dels alumnes i milloren la relació entre ells. L'informe FAROS de l'Hospital Sant Joan de Déu assegura que treballar l'educació emocional a classe millora el clima escolar i la relació entre els companys i el mestre, i fomenta aptituds i habilitats molt útils en el futur.

Per al professor Toni Badia, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, «l'educació emocional s'hauria de considerar una prioritat en els sistemes educatius escolars i, per tant, hauria d'estar inclosa en el projecte educatiu com un element clau en el desenvolupament integral de la persona». En l'educació primària, afegeix, el fet que un alumne assoleixi un nivell alt en la seva educació emocional repercutirà positivament en alguns aspectes fonamentals de les competències comunicativa, social i ciutadana, i en la competència d'autonomia i iniciativa personal.



Menys estrès i més concentració

El professor Diego Redolar, dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, explica que el cervell és «crític» per a la regulació de l'estrès. Diversos estudis apunten que la meditació provoca canvis funcionals i estructurals en les regions del cervell que pateixen els efectes de l'estrès, com són l'hipocamp i l'escorça prefrontal. «Practicar aquesta tècnica podria ajudar a minimitzar els efectes que l'estrès provoca sobre el sistema nerviós i, consegüentment, sobre les nostres capacitats cognitives i emocionals», explica el neurocientífic de la UOC.

Els experts apunten que la millor edat perquè l'infant comenci a practicar ioga és a partir de tres anys i que s'ha de practicar des del joc. La introducció d'aquestes tècniques a les escoles catalanes és relativament recent. En països com els Estats Units i França, ja fa dècades que s'apliquen a les escoles i els instituts.