El projecte de nova marca de la UOC continua aconseguint reconeixements, i aquest cop han estat els Transform Awards Europe els que han premiat diversos aspectes comunicatius de la Universitat, en una cerimònia celebrada a Londres. Aquests premis valoren l'excel·lència i la innovació en la creació i renovació de marques arreu d'Europa.

En concret, la UOC ha guanyat quatre premis: Or per a la Millor Comunicació Interna, Plata per a un Millor Ús d'Audiobranding, Bronze per a la Millor Arquitectura de Marca i Menció d'Honor per a la Millor Identitat Visual per al sector educatiu.

Lluís Rius, director de Comunicació de la UOC, subratlla que «el conjunt d'elements que conformen la nova marca (arquitectura, so, tipografia, animacions, logotip... ) simbolitzen la idea d'una universitat global en canvi i evolució permanent», i considera que «aquests guardons tanquen un cicle i premien la tasca de molts equips, tant de la Universitat com externs». Per la seva banda, la responsable de Marca i Estratègia Digital, Yolanda Franco, ha explicat que «els premis són un reconeixement a totes les dimensions del projecte de marca: estratègia, identitat corporativa i implementació», com també ho és el fet de «competir en la mateixa lliga que grans marques».

Els Transform Awards Europe han reconegut amb la màxima distinció la implementació interna del projecte de nova marca, fet que s'ha traduït en el premi Or per a la Millor Comunicació Interna durant el Desenvolupament del Projecte. Que tota la institució adoptés i es fes seva la nova marca era un dels principals reptes del projecte, fet que s'ha assolit amb escreix i així ho han distingit els premis. Aquest projecte va significar un canvi organitzacional i de valors associats a la nova marca, a més d'una campanya de comunicació per a donar-lo a conèixer.

En el plantejament estratègic de la nova marca es va comptar amb l'agència de branding Summa, i la nova identitat corporativa va ser realitzada per l'estudi de disseny Mucho, la feina del qual ha merescut una Menció d'Honor en la categoria de Millor Identitat Visual per al sector de l'educació. Segons Yolanda Franco, aquesta identitat «és fruit, i alhora està al servei, de la visió i l'estratègia de la Universitat, tot construint una marca digital, flexible i adaptativa que busca sortir dels límits».

Un altre dels aspectes reconeguts ha estat la marca sonora de la UOC, duta a terme per l'estudi d'audiobranding Dadadada, que ha aconseguit el premi de Plata en la categoria de Millor Ús del So. El seu treball considera tant l'audiologo de la UOC com la sintonia d'obertura d'actes o el so d'espera telefònica.

Finalment, en la categoria de Millor Arquitectura de Marca, la Universitat ha estat guardonada amb el premi de Bronze, fet que reconeix una proposta que contribueix a projectar el valor que la UOC genera per a la societat.