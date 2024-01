L'Equador implanta l'aprenentatge en línia amb el suport de la UOC

L'ensenyament en línia a l'Equador fa els primers passos amb l'objectiu d'incrementar la cobertura de l'ensenyament superior al país. Així és com el govern equatorià s'ha proposat implantar deu programes de grau amb aquesta modalitat a les cinc universitats públiques equatorianes que han assumit aquest repte: la Universitat Tècnica de Manabí (UTM), la Universitat Estatal de Milagro (UNEMI), la Universitat Central de l'Equador (UCE), la Universitat de les Forces Armades (UFA-ESPE) i la Universitat Tècnica del Nord (UTN).

Per a dur a terme aquest canvi de model educatiu, la Secretaria d'Ensenyament Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT) del Govern de l'Equador ha demanat l'assessorament de la UOC, amb més de vint anys d'experiència com a universitat virtual de qualitat. En resposta a la seva petició, un equip d'especialistes de la UOC s'ha desplaçat aquest mes al país andí per a impartir un taller en el qual ha mostrat les experiències, els models i els beneficis dels estudis en línia a les universitats equatorianes que es troben en la tasca d'implantar aquest tipus d'ensenyament.

L'aposta de l'Equador d'oferir títols en línia ja obté els seus fruits. Més de 7.000 joves s'han matriculat de Dret, Turisme, Treball Social, Psicologia, Economia, Ensenyament Bàsic, Ensenyament Inicial, Programari, Pedagogia dels Idiomes i Comunicació Social. Començaran el semestre vinent.

«L'ensenyament en línia és una solució per a arribar a més persones i a més territoris», assegura Javier Cusco, director del Centre de Tecnologia per a l'Aprenentatge i el Coneixement (CETAC) de la UTM. Per la seva banda, Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC, afirma que «no hi ha un model únic d'ensenyament en línia, sinó que cada universitat s'ha d'adaptar al context educatiu, al model organitzatiu i a les eines tècniques». És el cas de l'assessorament que la UOC ha fet en altres països i universitats, com a l'institut de formació professional DUOC, de Xile.

Funcionaris del Consell d'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior de l'Equador es formen a la UOC

Com a part del pla d'enfortiment de la qualitat en l'ensenyament superior del Govern de l'Equador, s'acaba de formalitzar el conveni entre el Consell d'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior de l'Equador (CACES) i la UOC. El CACES és l'organisme equatorià encarregat d'exercir la rectoria política per a l'avaluació, l'acreditació i l'assegurament de la qualitat de les institucions d'ensenyament superior. L'objectiu de l'acord és que els treballadors públics de l'entitat equatoriana es formin per mitjà de l'oferta oficial de la UOC.

«Per a la UOC és molt important treballar amb les institucions que asseguren la qualitat de l'ensenyament superior als seus països», assegura Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC. Per la seva banda, Gabriel Galarza López, president del CACES, manifesta que la signatura d'aquest conveni és un pas més per a reafirmar el compromís que té l'Equador a enfortir i implantar processos de gestió i avaluació de la qualitat en l'ensenyament superior en el sistema equatorià.

Actualment, vuit funcionaris ja estudien el màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior de la UOC amb l'empara d'aquest conveni. «L'experiència ha estat molt gratificant perquè trobem estudiants de diverses parts del món que enriqueixen l'aprenentatge a les aules», explica Gabriela Pila, alumna i funcionària del CACES.

El conveni determina l'atorgament de beques d'estudi als treballadors públics d'aquesta entitat d'una durada de quatre anys, amb possibilitat d'extensió.