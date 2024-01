La UOC, protagonista de la campanya «Changemakers 2019» de Salesforce.org

La multinacional nord-americana Salesforce, per mitjà de Salesforce.org, impulsa cada any la campanya «Changemakers», en què selecciona quatre institucions que transformen i milloren la vida de les persones. Enguany, una d’aquestes quatre institucions és la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Per donar a conèixer l'impacte social de la UOC, Salesforce.org proposa que la videobloguera i activista intercultural Haifa Beseisso expliqui com la Universitat canvia les vides de l'alumnat. Se centrarà en l'educació global com a força de connexió. Haifa, que és nascuda a Dubai, és l'editora del canal de YouTube Fly with Haifa. Un dels punts culminants de la seva carrera va tenir lloc l'any 2016 en el concert del Premi Nobel de la Pau, en què va ser la primera presentadora àrab de YouTube.

Els continguts es difondran amb motiu de la conferència «Dreamforce 2019».