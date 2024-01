La tecnologia converteix els festivals de música en una gran font de dades

Ja està tot a punt per a l'inici del Sónar, un dels grans festivals de música que tenen lloc a Barcelona. L'any passat va acollir 126.000 assistents, entre els quals es van distribuir, segons les dades de l'empresa proveïdora, uns 60.000 braçalets per a fer pagaments sense efectiu basats en tecnologia d'identificació per radiofreqüència (RFID, radio frequency identification).

L'opció d'associar el braçalet a un número de compte corrent i pagar sense fer servir targetes de crèdit ni efectiu, implantada a festivals com el Sónar o el Cruïlla des del 2015, pot fer que els usuaris gastin un 15% més, segons dades d'empreses del sector com Glownet o bé Front Gate Tickets.

El negoci de la música en directe va creixent i, segons un informe de PwC, s'estima que a escala mundial els ingressos dels concerts arribaran a 31.000 milions de dòlars el 2022, dels quals 24.000 correspondran a la venda d'entrades.

Però a més dels beneficis directes per la venda d'entrades, begudes i marxandatge, els festivals també poden obtenir una informació valuosa sobre els seus clients basada en les dades del que consumeixen, per on es mouen i les seves preferències durant l'esdeveniment, gràcies a l'ús de diverses tecnologies.

«Si s'instal·len els sistemes adequats, un braçalet RFID pot identificar una persona quan passa per un espai determinat, com ara una porta d'accés», explica el catedràtic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Xavier Vilajosana.

Aquesta funcionalitat fa que alguns festivals, com el de Coachella, als Estats Units, el facin servir per a donar accés al recinte. A més, si s'instal·len lectors a les zones de pas, es pot identificar també les persones que es mouen entre diferents zones. «Només funciona en un rang d'uns deu metres, per la qual cosa serveix per a registrar el pas per un lloc en concret, prop d'on se situa el lector», explica Vilajosana, que és investigador principal del grup de recerca WiNE de la UOC.

Entre els avantatges d'aquesta tecnologia d'alimentació passiva electrònica, hi ha un cost reduït i l'autonomia energètica, segons Vilajosana: «Els braçalets contenen una mena d'etiqueta, que integra un xip amb un identificador únic i una petita antena. No necessiten bateria per a funcionar, ja que quan un lector els envia una ona electromagnètica, l'etiqueta la capta i l'ona es transforma en energia. Aleshores el xip, per mitjà de l'antena, envia la informació de l'identificador únic al lector», explica.