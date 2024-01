La llei ha de fer prevaler els interessos del nadó en la gestació subrogada

Gestació per substitució, gestació subrogada, ventres de lloguer... són diferents maneres d'anomenar una mateixa pràctica mitjançant la qual una dona accepta quedar-se embarassada per a cedir el nadó després de donar llum. «Fa força temps que la qüestió genera problemes tant en l'esfera internacional com en la interna perquè dins del que anomenem gestació subrogada s'inclouen realitats molt diferents i cal un marc normatiu que distingeixi entre tot aquest conjunt de situacions», assegura Aura Esther Vilalta, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i responsable del seminari Gestació per substitució. Per a Vilalta, aquest marc normatiu no hauria d'oblidar la necessària ponderació de tots els interessos en joc: «els de les persones que volen ser pares, els de la gestant que s'ofereix per afany de lucre o de manera altruista i se'n penedeix i, per sobre de tots, els del nadó, l'interès superior del qual ha de prevaler en qualsevol decisió». Professionals i tribunals de tots els àmbits, tant estatals com europeus, duen a terme aquesta tasca.

Entre el ventall de situacions cal tenir en compte, per exemple, que no és el mateix que la gestant ho faci de manera altruista o que cobri per fer-ho, que aporti els seus propis òvuls o que el material genètic sigui de les persones que aspiren a convertir-se en pares. D'altra banda, no es pot oblidar que, de vegades, la gestant genera vincles amb el nadó, de manera que molts experts insisteixen que el dret de penediment també s'hauria de preveure d'alguna manera.

Actualment, cap d'aquestes pràctiques no està permesa a Espanya. Segons assenyala Vilalta, «la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida declara nul de ple dret el contracte de gestació per substitució, hi hagi pagament o no». Aquesta mateixa llei estableix que la filiació materna es fixa en virtut del part.

Per aquest motiu les persones que volen tenir un fill mitjançant aquesta pràctica es desplacen a altres països. Els Estats Units i Ucraïna són els més habituals, però la llista de destinacions és més àmplia i inclou Canadà, Regne Unit, Índia, Nepal, Mèxic, Tailàndia, Rússia, Grècia, Geòrgia i Sud-àfrica.

Però, quants casos se'n registren a l'any? El 2017 i amb petició parlamentària prèvia, el Govern només va reconèixer 979 inscripcions entre 2010 i 2016 de nadons nascuts mitjançant gestació subrogada en consolats i delegacions diplomàtiques de dotze països diferents. La xifra va sorprendre tant les associacions relacionades amb aquest tema com les agències que exerceixen d'intermediàries i que eleven la xifra fins a uns 700 o 1.000 casos l'any.