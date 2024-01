Deu consells per a ensenyar a estalviar als més petits

Els joves d'entre 18 i 25 anys estalvien per a fer créixer el seu capital (33%), financiar-se els estudis (22%) i cobrir imprevistos (20%), segons dades del Baròmetre de l'Estalvi del 2019 del BBVA. Una bona educació financera és clau per a l'estalvi, i una societat analfabeta en aquest sentit té un efecte perjudicial per a si mateixa i per a l'economia d'un país. «Està demostrat en diversos estudis que una millora en l’educació financera de la població millora el comportament en qüestions com l’estalvi, planificació de jubilació, l’adquisició de productes financers d’inversió o la selecció de crèdits, hipoteques o refinançaments», explica Elisabet Ruiz-Dotras, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Per a l’experta, la manera d'entendre els diners i de relacionar-nos-hi, en general, és la que persones de referència ens han traslladat al llarg de la vida, principalment pares i professors.

«L'educació financera ha de començar a la família i ha de continuar a les escoles, i hauria de seguir també a la universitat, perquè ens relacionem amb els diners constantment. Tal com s'ensenya a reciclar o una dieta sana i equilibrada, també s'hauria d'ensenyar el valor dels diners, les diferents monedes i què són l'estalvi i la inversió», considera Ruiz-Dotras.