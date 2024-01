Comunicat del rector a la comunitat (20/03/2020)

Benvolgudes, benvolguts,

En aquests moments d’excepcionalitat compartida, m’adreço a vosaltres per traslladar-vos un missatge de suport a la vostra activitat, aquests dies alterada i complexa, i d’agraïment pel vostre compromís i la vostra dedicació. El primer dels meus desitjos, però, és que tant vosaltres com les vostres famílies i cercles pròxims estigueu bé de salut.

La gravetat del moment ens ha fet prendre mesures extraordinàries per poder garantir el funcionament i alhora preservar la nostra principal vocació de servei públic: hem tancat temporalment les nostres seus, hem adoptat mesures de flexibilització en l’avaluació de l’estudiantat, hem reforçat els canals d’atenció en línia i la resposta del campus (més concorregut que mai), hem desenvolupat un web per mantenir informada la nostra comunitat, hem obert nous continguts i activitats per al col·lectiu Alumni, estem focalitzant esforços en els projectes de recerca relacionats amb la pandèmia i hem col·laborat a posar a disposició de les universitats que ho necessitin recursos en obert sobre formació en línia.

I tot això ho hem dut a terme entre totes i tots, i especialment gràcies a la vostra comprensió, entrega, complicitat i esforç. La comprensió del col·lectiu d’estudiants, que malgrat les adversitats seguiu els plans d’aprenentatge. L’entrega i el sobreesforç de tot el personal docent, que heu posat la vostra expertesa al servei d’una atenció addicional a l’estudiant. La complicitat del col·lectiu Alumni, que seguiu confiant en nosaltres participant de les nostres propostes i continguts. I l’esforç de la resta de col·laboradors i proveïdors, que demostreu la vostra professionalitat garantint el servei i el funcionament de la universitat.

La nostra universitat fa 25 anys que és a l’avantguarda de l’educació superior, i tot això ara pren el màxim sentit quan actuem com a comunitat. Una comunitat que respon a aquesta adversitat confiant en les pròpies forces, l’esperit de col·laboració i la nostra capacitat d’aprenentatge.

El meu agraïment més sincer pel vostre esforç i pel vostre compromís.

Una abraçada,

Josep A. Planell

Rector de la UOC