Què passa quan el coronavirus es converteix en un personatge de Twitter?

Una altra de les seves característiques principals és que sempre vincula els seus missatges a l'actualitat, sigui citant notícies de mitjans de comunicació o comentant directament el que passa dia a dia. «Per exemple, quan va començar el confinament a Espanya, va publicar la piulada "On sou?"», recorda l'investigador de la UOC. Aquest exemple també il·lustra un recurs típic de la ficció: «Aquí reforça aquesta idea que el confinament podria ajudar-nos a vèncer-lo. Reforça la gent que ho fa bé». Alhora, en altres piulades ha adoptat el paper de crític social en denunciar amb ironia comportaments perillosos de persones que no es prenien seriosament l'amenaça, o les declaracions d'alguns polítics que han aprofitat la situació per llançar missatges racistes o demagògics.

D'altra banda, els investigadors han observat que el compte interacciona poc amb altres usuaris, i que ho fa fonamentalment si li serveix per reforçar la narrativa humorística o bé amb usuaris que tenen un nombre elevat de seguidors. «Aquí hi ha un punt d'estratègia, d'autopromoció: es basa en la rellevància», explica Roig. En canvi, hi ha poca interacció amb canals oficials, com l'Organització Mundial de la Salut o el Govern d'Espanya. «Hi ha interès per mantenir certa distància entre comptes seriosos i comptes humorístics, com a forma d'autoprotecció», valora l'investigador. A més, en les darreres setmanes, a mesura que la gravetat de la situació s'ha anat fent més patent, ha virat cap a la cautela. «Fa menys piulades al dia i són molt prudents, per no generar una reacció negativa per l'humor negre. Abans, l'usuari era molt més despreocupat a l'hora de parlar de les infeccions; ara no en parla gaire».

El fenomen ha tingut tanta rellevància que des que va néixer ha inspirat la creació d'una multitud de personatges ficticis relacionats amb la pandèmia i altres malalties. Així, s'han unit a Twitter comptes que encarnen la grip comuna, possibles fàrmacs contra el coronavirus o fins i tot el paper higiènic, i que conversen entre ells i amb l'usuari @CoronaVid19. Antoni Roig i Sandra Martorell han comptabilitzat ja més de 200 comptes similars i planegen estudiar-ne també l’evolució i les relacions que s’hi estableixen.

«Les històries sempre han tingut un paper molt important en la manera com entenem el món, com ens comuniquem i com empatitzem els uns amb els altres. Amb la tecnologia i les xarxes socials, això s'ha fet omnipresent», afirma Roig. «En el futur, una de les fonts a què recorrerem per explicar i entendre la història del coronavirus del 2020 serà aquesta».

