L'economia feminista guanya pes arran de la COVID-19

Les reivindicacions dels treballadors i les treballadores de la llar

D'altra banda, arran de l'inici de la pandèmia i l'aprovació de l'estat d'alarma, han sorgit diferents moviments organitzats dins del col·lectiu dels treballadors i de les treballadores domèstics, un dels grups tradicionalment més vulnerables, amb l'objectiu d'organitzar-se i visibilitzar la seva situació, després de no ser tinguts en compte en les primeres mesures adoptades pel Govern per pal·liar la crisi del coronavirus.

El col·lectiu, format per unes 600.000 persones, de les quals més del 90 % són dones, ha alçat la veu per reclamar els seus drets, i ha aconseguit finalment que es reconegués el dret a un subsidi, tant per als treballadors i les treballadores acomiadats com per a aquelles a les quals se'ls ha suspès el contracte per la situació sanitària. De tota manera, segons apunten les entitats representatives del col·lectiu, la mesura resulta insuficient per garantir la protecció dels treballadors i treballadores d'aquest sector, tenint en compte que, segons les estadístiques oficials, almenys 200.000 persones, un terç del total, treballen sense contracte laboral.

Per fer front a aquesta situació, l'Associació Dones Migrants Diverses ha obert un espai de donacions per donar suport a les dones que s'han quedat en una situació de desemparament respecte de les mesures del Govern. La iniciativa, que s'ha impulsat sota el lema «Cuida a qui et cuida», ha recaptat més de 18.000 euros per a una caixa de resistència destinada a donar suport en les despeses de lloguer, manutenció i trasllat a aproximadament 300 treballadores de la llar i les cures en els pròxims dos mesos.

D'altra banda, al llarg dels últims dies també s'han engegat altres iniciatives com la que ha iniciat l'entitat Trabajadoras No Domesticadas per tal de donar assessoria jurídica gratuïta al col·lectiu per mitjà de la plataforma en línia interdependientes.org.

Increment de la violència de gènere com a problema econòmic

Un altre element que cal tenir en compte és l'increment exponencial de la violència de gènere que està comportant el confinament. «Les dones no solament han de conciliar la seva vida laboral amb una distribució desigual dels treballs de cura, sinó també amb agressions de tota mena (físiques, psicològiques, econòmiques i sexuals) que sens dubte són condicionades pel model econòmic i que impacten en l'economia», apunta Fuster. Per això, segons la investigadora, el pla de xoc de sortida i de transformació econòmica arran de la crisi econòmica del coronavirus no pot deixar de banda aquesta violència envers les dones.