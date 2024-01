Una activitat en línia intensa

Els docents entrevistats despleguen una activitat intensa en línia i fan servir molt poc els mitjans físics i impresos. Els blogs d'educadors influents són els recursos més consultats, i hi accedeixen mitjançant Twitter o subscripcions via RSS.

Alguns també són bloguers, amb un blog personal, d'un grup o del centre. Publiquen i comparteixen recursos que reforcen la pràctica educativa amb una periodicitat setmanal o quinzenal.

Pel que fa als recursos utilitzats, a més dels blogs educatius, també fan servir pàgines web institucionals, recursos educatius i dades obertes. Per a dur a terme tota aquesta activitat fan servir telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors.

«El coneixement es troba a la xarxa i el professorat ha de ser el que acompanyi l'estudiant al llarg del procés d'aprenentatge», apunta la investigadora. «La tecnologia per ella mateixa no guia, i per això el paper que adopta el docent és clau, no solament dins de l'aula, sinó també fora», afegeix.

Els investigadors d'Edul@b fa alguns anys que analitzen les ecologies d'aprenentatge en diferents contextos: mestres de primària, docents de secundària, docents universitaris i, el més recent, el perfil dels comunicadors influents digitals. El pas següent de la recerca els portarà a l'ensenyament secundari i la seva relació amb les TIC.

El seu objectiu és conèixer com s'actualitza el professorat per a poder fer propostes, recomanacions i estratègies que millorin la formació tant virtual com presencial amb el suport del potencial de les TIC.

