Tiketless, l'aplicació que integra totes les teves compres

Tothom alguna vegada ha hagut de guardar un tiquet com a garantia d'un producte i o bé l'ha acabat perdent o bé l'ha trobat en unes condicions pèssimes. L'aplicació Tiketless, desenvolupada per Oriol Julià, estudiant del grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC, Marc Julià i Xavier Armengol, podria posar fi a aquest maldecap. Els promotors del projecte, que ha estat finalista de l'SpinUOC 2020 —el programa d'emprenedoria de la UOC—, expliquen que es tracta d'una aplicació que vol acabar amb els tiquets de compra en paper i facilitar-ne tant la conservació com la gestió de qualsevol servei de postvenda que pugui ser necessari. Els creadors tenen pensat arribar a acords amb diverses plataformes per ampliar l'abast del servei que oferiran als usuaris que baixin l'aplicació.

Xavier Armengol explica que l'objectiu és fer una eina que substitueixi els "tiquets de compra tradicionals". Es tracta de tenir una aplicació que serveixi per gestionar els tiquets de compra i que ho faci d'una manera molt més fàcil que les opcions que hi ha hagut fins ara. "El pagament contactless amb el mòbil permet identificar automàticament l'usuari i el tiquet aniria directament a l'app, sense que calgués haver-ne de fer cap foto ni disposar de cap codi", afirma Armengol.

Perquè ho entengui tothom, els promotors de l'aplicació descriuen l'eina com una plataforma que permet gestionar els serveis de postvenda en general. Marc Julià posa d'exemple el cas d'Amazon, en què els usuaris disposen de l'historial de compres. La idea de Tiketless és crear un historial per a cada usuari i que funcioni a les grans cadenes. Les funcionalitats per als usuaris serien múltiples, com ara conservar el tiquet que se'ls demana quan han de fer servir la garantia o aprofitar els programes de fidelització d'alguns establiments.