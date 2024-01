Cinc consells per desenganxar els infants de les pantalles

2. Negocia sense por

Més enllà de les recomanacions generals, Armayones recorda que «no hi ha normes d'or per a l'ús dels mòbils» i que, per tant, «com que cada infant és diferent, les condicions es poden pactar». D'aquí la importància de negociar el temps d'ús. «Si un nen es porta bé i té bon rendiment escolar, de vegades li podem deixar el mòbil una estoneta més. En altres casos, quan veiem que l'ús d'aquestes eines genera un problema, és important restringir-ne l'ús», explica l'expert. Així mateix, cal aclarir que el temps pactat també pot variar en funció de les circumstàncies. En períodes d'exàmens, per exemple, hi haurà casos en què caldrà reduir l'ús d'aquestes eines.

«Cal recordar que encarem aquesta conversa com a pares; ni com a amics, ni com a col·legues. Ens agradi més o menys, de vegades hem d'imposar certes normes», comenta. Per això mateix, l'última paraula sempre l'han de tenir els progenitors.

3. Abans de prohibir, és millor oferir alternatives

Els límits de l'ús del mòbil es poden fer més suportables si, a canvi, s'ofereix una alternativa. Les activitats a l'aire lliure, per exemple, són fonamentals per al desenvolupament de les criatures. I per fer-les no cal dependre de cap element tecnològic. «Els nens no demanen mai el mòbil quan són a la platja o en un parc aquàtic, perquè s'ho estan passant bé i estan entretinguts. Sí que el demanen, per exemple, quan anem a dinar i s'avorreixen amb les converses dels adults. Això ens hauria de fer pensar», comenta.

Les alternatives al mòbil poden implicar activitats recreatives de tota mena: des de jugar a l'aire lliure fins a fer esport, pintar, fer treballs manuals, llegir un conte o passar una estona en família. «És el que s'ha fet tota la vida. No té més secrets», explica Armayones.

4. No prediquis, també dona exemple

Els consells sobre un ús adequat del mòbil no serveixen de res si els infants veuen que els pares fan justament el contrari. Així, doncs, abans de predicar, és millor intentar donar exemple. «Ensenyem moltes més coses als infants quan no els intentem ensenyar res que quan sí que ho intentem fer», comenta Armayones. «Si volem ensenyar als nens que no han de dependre d'una pantalla, és imprescindible que els adults els demostrem el mateix amb les nostres accions», assenyala l'investigador, que també recorda que l'ús excessiu de les pantalles també perjudica (i molt) els adults. De fet, s'estima que els adults miren el mòbil cada deu minuts. I els menors de 25 anys, cada set.

5. Amb seguretat i sense contrasenyes

Els mòbils que utilitzen els nens sempre han d'estar supervisats, de manera que res de contrasenyes en aquests dispositius. I és millor no fer-los servir a porta tancada. «És més important la seguretat dels infants que la seva privacitat. Per això és fonamental que estiguem pendents de com utilitzen el mòbil i de què fan amb ell», comenta. Així, doncs, l'expert també recomana aplicacions dissenyades per al control parental d'aquests dispositius.

I un consell extra: paciència en temps de rebrots

L'expansió incerta de la pandèmia de la COVID-19 fa pensar que hi haurà nous confinaments. «Cal no culpabilitzar ni els pares ni els infants. Tothom ho ha passat malament i tothom ho ha suportat de la millor manera que ha pogut», reflexiona el professor de la UOC. Per tant, ara toca aprofitar els períodes de calma per desconnectar del mòbil i passar més temps en família allunyats de les pantalles. Aquests moments serviran per «carregar les piles» amb vista a un futur incert. I, quan arribi un altre (possible) tancament, tocarà tornar-se a adaptar a les circumstàncies, sempre amb seny i empatia.