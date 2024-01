Alimentació saludable a un sol clic: nutrició i salut al segle XXI

La irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha transformat el paradigma de la salut. D'una banda, ha permès la digitalització del sistema assistencial amb la instauració de les visites a distància o les receptes electròniques; i, de l'altra, ha posat a l'abast de tothom la informació sobre els indicadors principals de la pròpia salut (pes, ritme cardíac, sucre en sang, etc.), fet que ha proporcionat a la població una capacitat de control sobre la salut individual. Mòbils, tauletes, rellotges intel·ligents i aplicacions mòbils hi han tingut un paper clau i han permès empoderar la ciutadania en aquestes qüestions.

De fet, el 2017, el doctor en Administració Pública i expert en política i planificació sanitària de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) Frederico C. Guanais ja va apuntar que l'empoderament dels pacients podria millorar la qualitat de l'atenció sanitària, ja que permetria descongestionar el sistema, que acostuma a estar saturat. A banda dels beneficis que implicaria per al sistema, el fet que els ciutadans siguin partícips de la seva salut fa que prenguin més consciència i responsabilitat de tot el que els pot afectar, físicament o mentalment. En això, la salut digital (e-healh), àmbit de recerca de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya, hi té un paper clau, ja que serà el «motor de canvi cap a nous models assistencials i de relació entre pacients i professionals sanitaris», segons el que opina el president de la Societat Catalana de Salut Digital, Francesc Garcia Cuyàs. I els estudis fonamenten l'opinió de Dr. Garcia Cuyàs, atès que es calcula que el 80 % de les malalties del futur estaran relacionades amb el nostre estil de vida.

Per evitar l'aparició d'aquestes noves patologies, o mitigar-ne l'afectació sobre la població, els experts coincideixen a afirmar que evitar la vida sedentària és clau, a més de mantenir una dieta saludable. «L'evidència científica confirma el paper fonamental de la nutrició com a determinant de la salut, i també s'ha demostrat que el tipus de dieta pot influir en la qualitat de vida i en la prevenció o el desenvolupament de certes malalties», exposa la directora del màster universitari de Nutrició i Salut i professora dels Estudis de Ciències de la Salut, Alicia Aguilar Martínez.

Precisament és en aquest aspecte en el qual se centra el treball de l'equip que ha dissenyat l'aplicació mòbil i plataforma web Nutrapp, liderat per Marga Serra Alías, experta en educació nutricional per a la prevenció de trastorns del comportament alimentari i en noves tecnologies i salut. Aquesta aplicació mòbil es beneficia dels avantatges que aporta la missatgeria instantània per facilitar l'adquisició d'hàbits nous. «Nutrapp utilitza un servei de coaching nutricional online en què els nutricionistes ajuden els usuaris a adquirir aquests hàbits proposant-los receptes saludables o responent a inquietuds o dubtes que tenen», detalla Serra.

Nutrapp és una eina pionera en la gestió de la salut individual i s'adequa als preceptes d'educació nutricional que marca l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO, per la sigla en anglès). Segons la FAO, l'educació nutricional vetlla per promoure els hàbits alimentaris saludables, desenvolupa guies alimentàries per promoure dietes equilibrades i crea ambients favorables per a una bona nutrició. Així, doncs, aquesta disciplina no solament se centra en la difusió de la informació sobre els aliments i les seves propietats, sinó que també posa a l'abast dels ciutadans eines que els empoderen en la seva pròpia salut i que els permeten prendre decisions per millorar la nutrició.

En la línia del que promou la FAO, Nutrapp fomenta una dieta saludable i permet una adherència més gran dels usuaris i pacients als nous costums alimentaris que estiguin adoptant. Tal com explica Aguilar, «està demostrat que els hàbits alimentaris inapropiats i la disminució de l'activitat física han implicat un augment de les malalties cròniques vinculades a l'alimentació, com ara l'obesitat, la diabetis o la hipertensió». Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aquestes patologies, que reben el nom de malalties no transmissibles (noncommunicable diseases, en anglès, NCD), causen la mort de més de 40 milions de persones cada any, el 70 % de les morts mundials.

Per això, aquesta aplicació —en què participa l'equip de nutrició de la UOC— s'adreça a múltiples col·lectius: des d'associacions de malalts, passant per escolars, «fins a gent que viu a l'estranger però que vol descobrir en què consisteix la dieta mediterrània per poder-la seguir», afegeix Serra. Per aconseguir-ho, l'equip d'experts que l'ha desenvolupada adapta els continguts a cada usuari i crea missatges d'educació nutricional a mida.