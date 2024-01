Per què són insubstituïbles les vacunes en l'era de la salut planetària?

Dany mediambiental i proliferació de virus nous: hi ha relació

Tal com explica una de les expertes en el tema, Cristina O'Callaghan Gordo, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, la relació entre l'estat dels ecosistemes i les pandèmies, com ara la que estem patint, s'explica per mitjà de diversos mecanismes: «Un d'ells és el paper que tenen els ecosistemes amb una biodiversitat elevada en la regulació de la transmissió de patògens, d'aquí que els brots i l'expansió de virus, com ara el SARS-CoV-2, sigui més probable en àrees en què aquests ecosistemes estan més degradats. Un altre aspecte implicat són els canvis en els sistemes de producció d'aliments, que faciliten el contacte entre fauna salvatge i humans en zones altament poblades, i alhora això facilita l'aparició i la propagació mundial de noves malalties infeccioses».

Xavier Bosch, per la seva banda, comenta que hi ha disciplines, com ara l'epidemiologia animal, a les quals s'hauria de prestar més atenció: «Ja vam tenir una grip aviària i una de porcina, i també una patologia per coronavirus en camells i dromedaris que va creuar la barrera i finalment va aconseguir la transmissió entre humans (MERS)».

Pel que fa al grau d'implantació d'aquest enfocament en l'àmbit científic, el Dr. Bosch opina que és molt complex poder atribuir aquest salt entre espècies a la desforestació o al canvi climàtic i saber-ho revertir en benefici de la salut global del planeta; la comunitat científica encara s'està iniciant en aquests temes, «i passa el mateix amb la recerca de noves vacunes, en la qual s'està utilitzant tecnologia molt avançada i en desenvolupament continu, però les correlacions i l'impacte en paràmetres de salut planetària encara s'han de descriure».

Quant a la relació de la vacunació amb la salut planetària, tema que centrarà la seva intervenció durant la jornada, Cristina O'Callaghan afirma que l'aspecte més destacable en aquest sentit és que «les vacunes, i també altres mesures orientades a la prevenció de malalties, són clau en el concepte de salut planetària, atès que redueixen el nombre de persones tractades als hospitals, que és el sector amb l'impacte ambiental més gran dins dels sistemes sanitaris».

El risc del missatge antivacunes

Aquesta aposta unànime i generalitzada dels experts per la vacunació, tant davant de la COVID-19 com davant de la resta de malalties que es poden prevenir per aquesta via, contrasta amb l'actuació dels moviments antivacunes, que han utilitzat la conjuntura actual com a plataforma per donar visibilitat als seus missatges. Segons Xavier Bosch, «afortunadament es tracta de grups minoritaris però molt actius a les xarxes socials, on les notícies falses o fake news poden fer estralls. L'element més delicat de gestionar no són els grups fanatitzats, sinó les posicions de qui dubta sobre la necessitat o la conveniència de vacunar-se o de vacunar els fills o els avis (vaccine hesitancy). Aquests grups d'opinió es poden deixar portar per les inèrcies dels missatges antivacunes», adverteix.

Així mateix, l'expert assenyala que quan la vacunació (o altres indicacions sanitàries) entra en el joc de la política i els partits utilitzen aquest argument en un sentit o en un altre, és fàcil que la població perdi de vista la informació i sigui arrossegada per aquestes opinions. «La COVID-19 ens està ensenyant diàriament fins on pot arribar la situació. No és senzill mantenir l'esperit crític quan la situació general és d'incertesa sobre el futur. Per això cal reivindicar la ciència i el rigor en la generació d'informació, distingir entre opinió i informació i basar-se en aquesta última per prendre decisions», afirma Bosch.