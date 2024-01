Bots per fer front a un dol, a debat

Bots per superar un dol?

Ja hi ha diverses iniciatives que treballen en la creació de bots per ajudar a superar la mort d'un ésser estimat. Alguns dels projectes més innovadors fins i tot proposen recrear les interaccions de les persones mortes per oferir als seus amics i familiars una oportunitat d'acomiadar-se'n. El funcionament d'aquestes eines és el següent. Gràcies a un algoritme d'intel·ligència artificial, el programa recopila tota la informació que una persona ha deixat a la xarxa, des de les publicacions en xarxes socials fins a les fotografies, els vídeos, els correus i els missatges de text. A partir d'aquí, una xarxa neuronal processa la informació i aprèn a «imitar» el comportament de la persona morta i simula una conversa realista amb aquesta persona.

Es tractaria, doncs, de la mateixa idea que vehicula l'icònic capítol «Be Right Back» ['Torno de seguida'] de Black Mirror, en el qual la protagonista intenta superar la pèrdua sobtada de la seva parella creant un bot per tornar-s'hi a comunicar. El desenvolupament d'aquesta història distòpica serveix, de fet, per plantejar algunes de les preguntes clau d'aquesta recerca. Per exemple, és ètic simular una conversa amb algú que ja no hi és? Aquestes interaccions són positives per a una persona que està passant per un procés de dol? Hi hauria d'haver algun tipus d'intermediari en aquest tipus de relacions? I, aquestes eines ens poden acostar d'una altra manera a un fet tan dolorós com el final de la vida? Moltes d'aquestes preguntes seran les que exposaran els investigadors d'aquest projecte a la Nit Europea de la Recerca, que enguany, a Catalunya, se celebra el proper 27 de novembre.