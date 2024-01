Terrassa, exemple de gestió pública de l'aigua per afrontar les situacions de vulnerabilitat provocades per la primera onada de la COVID-19

La COVID-19 ha provocat una greu crisi sanitària amb repercussions socials i econòmiques que han afectat especialment els col·lectius més desfavorits. Durant el confinament causat per la primera onada del coronavirus, el Govern espanyol va prohibir desconnectar els subministraments d'energia i aigua a les llars i va proposar que s'ajornessin les factures impagades sense interessos, però algunes ciutats van anar més enllà d'aquestes iniciatives. Els investigadors del grup Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, Mar Satorras i Hug March —també professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC— juntament amb David Saurí, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, han analitzat el cas de Terrassa, una ciutat on la gestió de l'aigua ha estat remunicipalitzada recentment, que va bonificar amb 500.000 euros la factura de l'aigua i va tractar d'assegurar el subministrament també per a les persones que no tenen accés legal a l'habitatge.

Segons el nou treball, es tracta de mesures excepcionals i pioneres a Catalunya i a tot l'Estat, i mostren les possibilitats que ofereixen aquests nous operadors públics sorgits dels darrers processos de remunicipalització per garantir l'accés universal a l'aigua. La recerca ha format part del llibre Public Water and Covid-19: Dark Clouds and Silver Linings, que recull lliçons i bones pràctiques globals en la gestió pública de l'aigua durant els primers mesos de pandèmia.

L'estudi s'emmarca en el debat actual sobre la necessitat de remunicipalitzar els serveis públics de l'aigua, un debat que té lloc a tot el món, però especialment a Espanya, on el 63 % de l'aigua està subministrat per operadors privats, i a Catalunya, on, per exemple, nou de cada deu consumidors de l'àrea metropolitana de Barcelona depenen de l'aigua subministrada per empreses participades pel grup AGBAR.

«El cas de Terrassa és interessant pel fet que el servei d'aigua es va reestructurar el 2016, arran d'un procés de remunicipalització, i, per tant, permet entendre com aquests nous serveis públics responen a reptes com ara la COVID-19. En aquest cas, ens endinsem en dues estratègies ambicioses i dutes a terme pel nou operador públic d'aigua, Taigua, i les estructures que l'acompanyen, com ara l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT), un òrgan innovador de participació ciutadana dissenyat per definir polítiques i orientar les decisions estratègiques que afecten el servei municipal d'abastiment d'aigua», explica Mar Satorras.

La recerca liderada per l'equip de la UOC, basada en l'anàlisi de la documentació i en entrevistes a polítics, funcionaris i membres de col·lectius veïnals, mostra que la reacció de Terrassa a la crisi va anar més enllà de les iniciatives existents en el context estatal. Mentre que grans ciutats com ara Sevilla, els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona —proveïts per Aigües de Barcelona— o ciutats veïnes, per exemple Sabadell, només van oferir l'ajornament de les factures a sis mesos i la possibilitat de finançar-les sense interessos, mesures recomanades de totes maneres per la legislació nacional i regional, el govern local de Terrassa va anunciar que assignaria 500.000 euros per reduir la factura de l'aigua durant el segon trimestre del 2020. Aquestes reduccions es van afegir al descompte ofert pel gestor català del cicle de l'aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que va reduir el 50 % del cànon de l'aigua per a tots els usuaris i fins al 100 % el de les llars vulnerables (l'anomenat cànon social zero).

«És important subratllar que la reducció del cànon de l'ACA es va aplicar a tots els municipis, però la bonificació del tram variable —el que paguem en funció del consum— va ser una resposta molt poc estesa. Es tracta, per tant, d'un esforç remarcable per oferir aigua més assequible, una iniciativa que els mateixos serveis tècnics atribueixen a la possibilitat de conèixer de primera mà els comptes de Taigua i per tant al fet que sigui un operador públic», explica la investigadora.