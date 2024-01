Xarxes socials: com aconsegueixen que les emprem contínuament

La tecnologia persuasiva: estratègies perquè et quedis enganxat a la pantalla

Per a l'expert de la UOC, les xarxes socials són un exemple clar de com es pot utilitzar la tecnologia persuasiva per aconseguir que les persones facin servir durant més temps aquestes eines. «Les xarxes socials, com a productes comercials que són, no tenen cap altre objectiu per als seus accionistes que el de generar benefici. Així, com més temps hi passem, més precises seran les recomanacions de tipus comercial que ens aniran arribant; això ho fan mitjançant l'anàlisi del nostre comportament anterior a la xarxa», assenyala Armayones.

El conjunt de tècniques de disseny i personalització que s'utilitza en aquestes plataformes per enganxar els usuaris és ampli i depèn de la seva naturalesa, segons l'investigador de la UOC. Algunes busquen facilitar i assegurar la transacció comercial, com és el cas d'Amazon, en què passem d'una pantalla a una altra, però sempre se'ns fa tornar a la pantalla de compra, facilitant la transacció en lloc d'abandonar-la. «Hem de pensar que no hi ha res que sigui per casualitat. El fet que ens aparegui una informació determinada forma part dels resultats d'un algorisme que està intentant influir sobre el nostre comportament perquè adquirim productes, canviem d'opinió, seguim una pàgina o persona determinades, etcètera», afegeix Armayones.