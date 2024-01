Els productes d'esmorzar de la publicitat infantil tripliquen la quantitat de sucre dels anunciats per a adults

Fa dècades que els experts adverteixen de l'epidèmia d'obesitat infantil que afecta les noves generacions, i l'Estat espanyol no n'és una excepció. La transició de la dieta mediterrània tradicional al consum d'aliments processats amb un valor nutricional baix és un dels factors causants. I això és degut en part a la publicitat adreçada als infants. Segons un estudi recent, Breakfast Food Advertisements in Mediterranean Countries: Products' Sugar Content in the Adverts from 2015 to 2019, elaborat per Mireia Montaña, professora i investigadora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, la majoria de productes d'esmorzar publicitats per a infants tripliquen la quantitat de sucre en comparació amb els que s'adrecen a adults, cosa que influeix en les seves preferències pel que fa a un dels àpats més importants del dia.

Concretament, l'estudi publicat en la revista d’accés obert Children, que va analitzar 355 campanyes de 117 productes d’esmorzar entre 2015 i 2019, conclou que la mitjana de sucre dels productes d'esmorzar analitzats i publicitats per a adults és d'un 10,25 %, mentre que aquesta xifra augmenta fins a arribar al 36,20 % de mitjana en el cas dels productes adreçats a nens. És a dir, que l'esmorzar dels nens publicitat en diversos suports és menys saludable que el dels pares. De fet, si ens centrem en els productes d'esmorzar infantil més publicitats, el primer àpat del dia més freqüent entre els nens de l'Estat espanyol consisteix en galetes —representen el 60 % dels anuncis relacionats amb l'esmorzar— i productes de xocolata, com ara crema per untar o cacau en pols —25 % dels anuncis.

«L'adherència a la dieta mediterrània, tot i que es manté entre la població adulta, es va perdent entre els nens i els joves, que cada vegada prefereixen menjar més productes industrials preparats amb un contingut alt de sucre per esmorzar», assenyala Mireia Montaña. En la mateixa línia es manifesta Mònika Jiménez, professora de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i coautora, juntament amb la professora Montaña, d'un altre estudi, Breakfast Food Advertising and Prevention of Obesity: Analysis of the Nutritional Value of the Products and Discursive Strategies Used in the Breakfast Ads from 2015 to 2019, en el qual s'alerta del perill que comporta la persuasió publicitària quan el que s'anuncien són productes alimentaris d'un valor nutritiu baix.

Segons Jiménez, «com més allunyat està el producte del que serien els paràmetres nutricionals saludables, el discurs publicitari es basa més en l'hedonisme o en la felicitat, i tendeix cada vegada més a la persuasió». A més, afegeix que, quan el discurs s'associa a les bones vibracions, a la felicitat o a les coses que aquest producte ens pot fer aconseguir, hi ha certes àrees del cervell que ens porten a consumir aquest producte. «Això és especialment nociu en determinats públics, com ara els menors, perquè són molt vulnerables a aquests estímuls», afirma.