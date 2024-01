'Blockchain' per protegir els drets d'autor

La cadena de blocs (blockchain) és una tecnologia descentralitzada que es fa servir per protegir la seguretat i la privacitat de les transaccions en línia i que habitualment s'associa a criptomonedes com el bitcoin. No obstant això, es tracta d'un mecanisme que es pot emprar en tota mena d'intercanvis de l'àmbit digital. Un nou estudi de la investigadora del grup K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON), de l'Internet Interdisiciplinary Institute (IN3), centre de recerca de la UOC, Amna Qureshi i del catedràtic David Megías —director de l'IN3— ha analitzat els sistemes existents de protecció de contingut multimèdia basats en la cadena de blocs i els ha classificat segons les característiques tècniques, els mecanismes de protecció que fan servir i el rendiment. El treball és la primera anàlisi detallada d'aquesta mena d'aplicacions i planteja reptes tecnològics i científics per millorar aquests sistemes i facilitar-ne la implantació.

«La blockhain té un potencial excel·lent per ser emprada àmpliament en aplicacions de gestió i protecció de drets d'autor, però encara hi ha molts problemes oberts que s'han d'investigar i analitzar més a fons per crear aplicacions que es puguin beneficiar plenament de l'ús d'aquesta tecnologia», destaquen els investigadors.