Passaport víric de la COVID-19: risc sanitari vs. reflotar el turisme

El passaport víric està present en tots els debats relacionats amb la COVID-19. Amb la vacunació en marxa i l'economia en crisi, es marquen dues posicions clarament enfrontades respecte a aquest document. Experts sanitaris i en dret consideren que és "prematur", però els economistes no veuen cap altra sortida per "reflotar" el turisme després d'un any en blanc. La Comissió Europea acaba de presentar la seva proposta de certificat digital verd, un document amb un codi QR o en paper en el qual es verifiqui que el titular ha estat vacunat, ha passat la malaltia o té un resultat negatiu d'una prova. El projecte podria estar enllestit abans de l'estiu. Per la seva banda, l'OMS clama per l'equitat entre països davant la vacunació perquè no hi hagi discriminació en els drets dels ciutadans, la qual cosa es podria traduir en la llibertat de moviment. "En aquests moments és un error perquè no hi ha un accés lliure a la vacunació", assegura Oriol Yuguero, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mentre que la professora col·laboradora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Fabiola Leyton creu que es tracta d'una "mesura prematura" davant la falta d'igualtat en l'accés a la immunització. En canvi, Pablo Díaz, professor expert en Turisme dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, pensa que és "adequat" per poder "donar oxigen" al turisme i a tots els sectors relacionats, i apunta que serien les persones grans les primeres a viatjar després de ser la població "més castigada" per la pandèmia.

Des del sector científic adverteixen del risc sanitari perquè encara falten, diuen, dades per comprovar respecte a la vacunació. "No sabem el paper que tindrà en la possible transmissió de la malaltia", destaca Yuguero, i Leyton afegeix que tampoc no se sap amb exactitud "quant dura la immunització". Segons ella, el document podria oferir "una falsa sensació de seguretat" al portador. Tots dos opinen que és una mesura discriminatòria. "Genera ciutadans de primera i segona", declara l'expert sanitari. Díaz és conscient, diu, d'aquest possible efecte i que hi ha una "incertesa" respecte als terminis de protecció de la vacuna, però considera que, si la mobilitat es duu a terme de "manera adequada, amb prou restriccions de reunió i mobilitat local de les destinacions a les quals es desplacin", no hi ha d'haver necessàriament repunts de contagis amb l'obertura mínima del turisme. I, al contrari, planteja l'avantatge de poder "donar oxigen" a un sector "en cures intensives" i amb un gran pes en l'economia espanyola. "És una mesura clarament econòmica, destinada a salvar en la mesura que sigui possible el sector, i social, pel dret a viatjar o desplaçar-se", comenta. I no tan sols això, sinó que el docent de la UOC valora que seria un "acte compensatori als turistes més grans", ja que són els que estaran vacunats abans i es podrien moure. "És just afavorir el turisme de les persones més grans, que tant han patit el confinament", proposa.