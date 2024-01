Pros i contres d'alliberar les patents de les vacunes anti-COVID-19

Capacitat limitada de producció

Les patents atorguen un dret exclusiu, durant vint anys, al titular, la qual cosa impedeix que d'altres fabriquin o comercialitzin l'objecte de la patent sense el seu consentiment. Per tant, la patent serveix de reconeixement a la tasca i l'esforç d'R+D per part d'una empresa per generar noves solucions innovadores que permetin solucionar problemes tècnics, com passa en el cas de les vacunes contra la COVID-19.

"El problema actual és que les empreses que han patentat les vacunes no compleixen els acords de lliurament de les dosis acordades i no en compleixen la producció promesa, la qual cosa provoca retards en la possibilitat de vacunar i en la lluita contra la pandèmia", recalca el metge Oriol Yuguero, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i expert en bioètica.

De la mateixa manera, variants actuals es poden atallar amb les vacunes disponibles, però si no es posa fre a la pandèmia, el futur serà incert. "Poden aparèixer noves mutacions, la qual cosa posa en risc la nostra capacitat de poder controlar la infecció, fet pel qual hem de tenir una visió global", afegeix Yuguero.

D'aquesta manera, a priori, tot indica que la llicència obligatòria o l'alliberament de les patents podria ser la solució amb la qual es podria augmentar el nivell de producció de vacunes i, d'aquesta manera, garantir-ne l'accés a la població. No obstant això, no hi ha certeses que amb la llicència obligatòria es resolgui el problema de producció a curt termini. "La posada en marxa de la fabricació de les vacunes requereix, per part dels qui assumeixin aquest repte, coneixement sobre tecnologies noves, com l'ARN missatger, així com infraestructures habilitades perquè aquesta producció tingui lloc amb totes les garanties", segons explica Mercedes Avilés, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, agent de la propietat industrial i experta en patents. A més, aquesta experta afegeix que l'exempció temporal de drets sobre la vacuna "podria portar el titular de la patent a no recuperar la inversió feta en el desenvolupament de la vacuna i a l'obligació d'haver de compartir know-how amb tercers, la qual cosa podria traduir-se en una pèrdua de competitivitat per al primer", incideix Avilés.

D'altra banda, cal no oblidar que algunes empreses farmacèutiques ja han assolit acords de col·laboració amb altres companyies i estats, però no es fabriquen vacunes al ritme que es demanen. "Per arribar a uns nivells òptims de seguretat contra el coronavirus, almenys un 70 % de la població mundial hauria d'estar vacunada, per la qual cosa mentre hi hagi països que no tinguin accés a vacunar la població no abordarem el problema, i les desigualtats s'accentuaran", explica Leyton.

Un altre dels aspectes que cal tenir en compte és que una part important dels fons destinats a la recerca i el desenvolupament d'aquestes vacunes contra la COVID-19 s'han finançat amb recursos públics. "Cal tenir aquesta qüestió molt en compte perquè hi hauria d'haver un retorn i una participació finalment en els drets de propietat intel·lectual o almenys en els beneficis que sorgeixen d'aquest finançament públic", assevera l'experta en bioètica.