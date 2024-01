La fatiga de l'elecció, un mal endèmic de Netflix

«No busquis la teva pròxima història: deixa que ella et trobi a tu.» Així anuncia Netflix la seva nova eina, Play Something ('Reproduir alguna cosa'), una opció que permet que la plataforma triï algun contingut que pugui «ajudar» davant la indecisió d'un espectador paralitzat entre tantes opcions. «Ens enfrontem amb una infinitat de decisions en la nostra rutina diària i, al cap i a la fi, l'ecosistema a demanda exerceix una pressió addicional: trobar alguna cosa per mirar ja no és una experiència relaxant, és un repte», afirma Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya i autora de Streaming Wars: La nueva televisión . «Aquesta iniciativa il·lustra l'obsessió de la companyia per reduir al màxim el temps que dediquem a buscar sense rumb a la plataforma, cosa que es coneix com la fatiga de la decisió, que és un gran problema per a Netflix», afegeix.

Un ciutadà mitjà s'enfronta amb unes 35.000 eleccions diàries, i ara en té una més: decidir quin programa l'acompanyarà durant el temps de descans. «Davant diverses opcions, el cervell les avalua i ens ajuda a decantar-nos. En cas de tenir moltes opcions, la tasca d'anàlisi és molt més complexa. És llavors quan apareix la fatiga de la decisió», explica Diego Redolar, neurocientífic i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Normalment, té una implicació negativa. «Si tenim massa opcions, ens costa fer aquesta anàlisi, hi ha una càrrega cognitiva alta i acabem provant coses i ens decantem per alguna, però pot ser que no sigui la decisió més efectiva», afegeix Redolar.