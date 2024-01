La UOC organitza un cicle de converses sobre l'accés global a les vacunes contra la COVID-19

L'accés universal a les vacunes de la COVID-19 és un repte global per posar fi a la pandèmia. En aquest sentit, la UOC obre un cicle de cinc converses en línia per analitzar les relacions necessàries entre la ciència, la sanitat, l'economia i la política per garantir un accés equitatiu a les vacunes. Experts i expertes participaran a partir del proper 14 de juny en aquest cicle, que pretén informar i explicar aquesta realitat complexa des d'una mirada interdisciplinària.

La pandèmia ha evidenciat que la ciència i la política han de treballar unides. Les polítiques científiques en ciència oberta s'han mostrat fonamentals per afrontar la que alguns experts han començat a anomenar sindèmia de COVID-19, en què es mesclen aspectes socials i sanitaris que generen una situació complexa. La COVID-19 és una malaltia infecciosa que afecta principalment el sistema respiratori i que també interacciona amb altres malalties com la diabetis, l'obesitat, el càncer o afeccions cardiovasculars. A més, sorgeix en un món global, caracteritzat per les desigualtats socials que posen en situació de risc i vulnerabilitat una part important de la població mundial. La interacció d'aquests factors porta els experts a substituir el terme pandèmia pel de sindèmia.

Per què hi ha ritmes de vacunació diferents segons els països? Com és que hi ha regions que encara no tenen vacunes? Són potser les dificultats de distribució, el cost de producció o les patents? Acadèmics i professionals de l'administració pública, ONG i institucions i organismes internacionals debatran sobre aquestes i altres qüestions.

"Davant els reptes que ens planteja aquesta crisi global, des de la Universitat ens sembla urgent contribuir a obrir aquest debat públic sobre l'equitat en l'accés a la vacunació contra la COVID-19. Amb aquest cicle pretenem divulgar, basant-nos en les evidències, una qüestió de gran complexitat amb el guiatge de persones expertes”, explica la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez.