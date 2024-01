La UOC serà al 4YFN del MWC amb vuit 'start-ups' i 'spin-offs'

Una plataforma d'aprenentatge basat en reptes

BeChallenge és una plataforma d'aprenentatge experiencial que acompanya el professorat a dissenyar, guiar i avaluar escenaris d'aprenentatge basats en reptes reals connectats a la realitat social i empresarial. El seu creador, Xavi Pascual, màster universitari d'Educació i TIC (E-Learning) per la UOC, destaca l'oportunitat que és ser al 4YFN, ja que és un espai «on conèixer com es mou la innovació des de la base i veure com sortir-ne beneficiat».

Un vestit per a la captura de moviment en 3D

Chordata Motion desenvolupa i comercialitza productes basats en la tecnologia de codi obert per a la captura de moviment, que permet l'anàlisi i el registre del moviment humà i no humà i el seu trasllat a un model 3D. Aquesta start-up va ser un dels projectes guanyadors de l'edició 2019 de l'SpinUOC, programa anual d'emprenedoria de la UOC. Flavia Laurencich, una de les responsables de Chordata Motion, assenyala que la seva participació en l'estand de la Universitat al 4YFN és una gran oportunitat perquè «es tracta d'un esdeveniment clau per a l'ecosistema de la innovació tecnològica, no solament a Barcelona sinó també en l'àmbit internacional».

Una tecnologia per obrir portes i controlar l'intèrfon de casa des del mòbil

Obrir la porta de casa, del garatge o del portal sense claus és possible gràcies a DOOD, un porter automàtic intel·ligent que permet gestionar obertures o trucades a l'intèrfon mitjançant el telèfon mòbil. Darrere d'aquesta eina, que ja s'està comercialitzant, hi ha Helena Calva, estudiant del grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC. Particulars, però també empreses de missatgeria, de logística o de lloguer de pisos de vacances, són alguns dels mercats d'aquest producte domòtic que els seus creadors aspiren a poder comercialitzar a tot Europa.

Realitat augmentada i virtual per a l'educació, la cultura, la salut i el turisme

Immersium Studio és una spin-off subvencionada per la UOC que crea experiències de formació immersives, amb realitat augmentada, virtual i mixta, en tota mena d'àmbits. Com a mostra, recentment ha desenvolupat una formació amb realitat virtual per a sanitaris sobre la gestió de trasplantaments i donació d'òrgans i teixits.

Aquesta companyia torna al 4YFN perquè és un «aparador molt important de l'escena emprenedora i innovadora i un espai de trobada amb multitud d'agents. Hi hem assistit en nombroses edicions i és una experiència molt profitosa per al negoci, la visibilitat, el finançament o la creació de xarxa», apunta Luis Villarejo, CEO d'Immersium Studio.

Tecnologia per protegir la gent gran

SeniorDomo està especialitzada en la creació de tecnologia de protecció preventiva per a la gent gran les 24 hores del dia, en qualsevol lloc. Aquesta start-up va ser una de les guanyadores de l'edició 2019 de la final del programa d'emprenedoria SpinUOC.

La companyia vol aprofitar el 4YFN per «cercar aliances amb proveïdors nous o distribuïdors de tecnologia especialitzada en eHealth, perquè estem creant una xarxa per accelerar-ne el creixement», apunta Ángel Puertas, màster d'Executive MBA en Entrepreneurship i Innovació a la UOC.

Comprar els productes que es veuen a les pel·lícules

Waital és una aplicació que permet connectar amb les pel·lícules i les sèries d'una altra manera. Aquesta aplicació reconeix el que s'està veient a l'instant i mostra els productes, música i llocs que van apareixent en pantalla. «Fem possible comprar la roba que porta el protagonista, els mobles que apareixen en escena o reservar taula al restaurant on sopen els personatges», explica José Antonio García Pamplona, estudiant del màster d'Executive MBA en Negocis Digitals de la UOC.

Per a García Pamplona, el 4YFN els dona l'oportunitat de «donar-nos a conèixer, d'entrar en contacte amb possibles socis i de presentar-nos davant inversors potencials. Sens dubte és una gran oportunitat per seguir avançant en els nostres objectius i aconseguir que Waital sigui una start-up d'èxit». El seu projecte va ser un dels guanyadors de l'edició 2020 de l'SpinUOC.

Assistents virtuals per al comerç electrònic

Xatkit és una plataforma per a la creació de xatbots, bots de veu i assistents digitals per al comerç electrònic. Aquest projecte està coordinat per Jordi Cabot, professor investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i líder del grup Systems, Software and Models (SOM Research Lab) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

Per als creadors de Xatkit, el 4YFN és una cita idònia per presentar el seu nou assistent digital basat en intel·ligència artificial per al comerç electrònic. «Volem col·laborar amb empreses que tinguin una botiga en línia o vulguin crear-la, com a element clau de la seva estratègia de transformació digital», assenyala Cabot.

Xatkit ha estat el guanyador del premi jurat de l’edició 2021 de l’SpinUOC, programa anual de la Universitat d’impuls de l’emprenedoria, la innovació i la transferència de coneixement.

Activitats paral·leles amb la UOC al 4YFN

Dins de les activitats del 4YFN, el dimarts 29 de juny, d’11 a 12h, Jordi Cabot presentarà XatKit al Barcelona Deep Tech Startup Demoday, una sessió que l’organització defineix com a una oportunitat per a conèixer «algunes de les start-ups de deep tech més prometedores de Barcelona».

El dijous 1 de juliol, d'11 a 12 h, es podrà veure una breu presentació dels projectes següents, a càrrec de membres dels seus equips a les sessions de pitch del 4YFN: BCN RESOL, BeChallenge, Chordata Motion, Immersium Studio i Waital.