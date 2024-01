El Patronat de la UOC aprova bonificacions i ajuts per cursar màsters universitaris el curs vinent

El Patronat de la UOC, el màxim òrgan de representació de la Universitat, ha acordat continuar aplicant les bonificacions que permet el decret de preus per al curs 2021-2022, recentment aprovat pel Govern de la Generalitat. Així ho ha fet constar en la darrera reunió del Ple del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, celebrada virtualment el dia 29 de juny. Segons els casos, aquest sistema de bonificacions i ajuts pot comportar, als estudiants de la UOC que es matriculin dels màsters universitaris no habilitants, una reducció del preu del crèdit entre el 18 % i el 26 %.

El nou decret de preus públics universitaris per al curs 2021-2022 fixa un preu únic per als màsters universitaris (MU) de totes les universitats públiques que representa una rebaixa de fins al 40 % sobre el preu del crèdit. En el cas de la UOC, el Govern ha decidit no aplicar aquests criteris de reducció dels preus dels MU i, per tant, no canvia la situació en relació amb el curs passat.

Malgrat això, el decret de preus incorpora un article que permet al Patronat de la UOC aplicar bonificacions en el cas dels màsters universitaris no habilitants per exercir una professió regulada. Així, tal com ja va fer el curs passat, la UOC, a través del seu Patronat, ha aprovat aplicar aquestes bonificacions.

Segons Antoni Cahner, gerent i director general de la UOC, «hem proposat que es continuï aplicant aquesta possibilitat ‒tal com ja es va fer el curs 2020-2021‒ per minimitzar l'impacte d'aquesta decisió del Govern». I afegeix: «A diferència de la resta d'universitats públiques, i d'acord amb les seves possibilitats, la UOC ha aplicat durant els últims deu anys una política de contenció dels preus per no incrementar el cost de la matrícula gaire més enllà de la inflació anual».