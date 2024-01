El projecte 'Red Maze' guanya el Premi Rector Gabriel Ferraté

Red Maze, una malla teixida de persones (físiques i virtuals) per alleugerir el sentiment de soledat no desitjada, és el projecte guanyador de la primera edició del Premi Rector Gabriel Ferraté. El guardó convoca les comunitats universitàries de la UPC i la UOC per aportar solucions a reptes socials contemporanis. Creat per un equip multidisciplinari i mixt (estudiants i alumni de totes dues universitats), contribueix a identificar i atenuar la soledat no desitjada mitjançant una solució multiplataforma digital i analògica que promou l'ajuda mútua, la relació i la col·laboració intergeneracional. El lliurament del premi ha tingut lloc aquest divendres, 9 de juliol, en un acte a l'Ajuntament de Barcelona.

Clara Esteller (criminòloga especialitzada en ciberdelinqüència i estudiant del màster de Ciberdelinqüència de la UOC), Nuria Parra (metgessa vinculada a l'àmbit de l'envelliment saludable i estudiant de Comunicació i Filosofia de la UOC), Pepi Pedrero (pedagoga, alumni de la UOC i voluntària d'Amics de la Gent Gran), Núria Reyes (tècnica de laboratori i estudiant de Psicologia de la UOC) i Nataly Velásquez (estudiant d'Enginyeria Mecànica de la UPC i monitora d'esplai) es van conèixer quan es van presentar al premi, que va tenir quatre fases en línia i va comptar amb altres propostes molt valuoses que van fer difícil la decisió final del jurat. "A l'hora de formalitzar-ho, vam compartir propostes i ens va parèixer bona idea fusionar les diferents idees amb un projecte comú. El logo fa al·lusió al fil vermell del destí i a la metàfora del minotaure, entenent el monstre com la soledat i el laberint com l'aïllament que un pot sentir fins a trobar la sortida gràcies al fil, que representa a què agafar-se", explica Esteller.

Cadascuna arribava amb objectius i camins diferents, però amb una idea clara: que la tecnologia ajuda a atenuar la soledat. Per a Clara Esteller, el premi "ha suposat tant una oportunitat com un repte per aprofundir en la importància de les xarxes, relacions i vincles socials davant una societat cada vegada més digital" i, per a Núria Parra, "una oportunitat per contribuir-hi". Núria Reyes, voluntària de la Fundació Salut i Comunitat en l'empoderament per trobar feina mitjançant eines digitals, creu que "pot estendre aquesta utilitat de la tecnologia a altres àmbits socials". Nataly Velásquez s'hi apropava preocupada per la manera de socialitzar del jovent, "capaços d'expressar com se senten però, tot i així, a l'hora de dir el que necessiten emocionalment és més complicat, ja que el món en què vivim és cada cop més material". Pepi Pedrero, per la seva professió i vocació, coneix de prop el problema de la soledat de la gent gran. Per això "volia aportar aquesta experiència, per intentar ajudar a pal·liar-la amb la col·laboració i el treball conjunt en xarxa" intentant donar visibilitat a l'entitat amb què col·labora.

"Totes les iniciatives són poques davant la necessitat ingent d'atenuar la soledat tant en la gent gran com en persones de qualsevol edat", diu Esteller per contextualitzar que el seu és un projecte "eclèctic, a manera de curació d'intervencions i recursos ja existents, amb un valor afegit que considerem fonamental: el de la humanització de la tecnologia com a intervenció biopsicosocial en soledat no desitjada multigeneracional. La tecnologia hauria de ser un accelerador que permetés establir comunitats socials reals, demostrades com a factor protector de soledat, i accedir als circuits assistencials clínics i socials existents".

Tot i l'oferta, Red Maze ofereix una solució per a necessitats no cobertes (la integració intergeneracional tenint present la divisòria digital que pot afectar determinats grups socials i d'edat) amb el disseny d'un producte a propòsit del repte, fonamentat en l'evidència científica i suportat per una visió multidisciplinària 360° de l'equip (àmbit tecnològic, social, sanitari), factible econòmicament i tecnològicament, i escalable. Com explica Esteller, som diferents perquè "fomentem l'ajuda mútua i la col·laboració entre participants; oferim l'ajuda de mediadors tecnològics, professionals socials i sanitaris, i voluntaris, i apostem per la col·laboració entre entitats amb objectius similars. A través d'una mateixa plataforma, l'usuari pot accedir a serveis que a hores d'ara no sempre es troben agregats". Per a totes elles, és un èxit haver integrat diferents perfils tant de la UOC com de la UPC i haver donat visions diferents. De fet, asseguren, "la soledat és una situació multicausal i el seu abordatge requereix intervencions multidisciplinàries. Si bé les intervencions més estudiades són les basades en la companyia, no són les úniques".