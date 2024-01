La urgència d'una cooperació internacional que acceleri la vacunació global, a debat a la UOC

Patents i accés global a les vacunes

L'opinió de Ion Arocena, director general de l'Associació Espanyola de Bioempreses, i Raquel Xalabarder, directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i catedràtica de Propietat Intel·lectual, sobre la derogació de les patents de les vacunes contra la COVID-19 és que aquesta no abaratiria costos ni en facilitaria la producció, alhora que assenyalaven l'existència de mecanismes que ja preveuen llicenciar patents de manera obligatòria en cas d'emergències. En aquest sentit, Arocena va apuntar alguns colls d'ampolla en l'accés global a les vacunes contra la COVID-19, com ara l'escassetat de subministraments, la manca de la capacitat productiva necessària i els reptes comercials. En les seves aportacions, Francesc Cortada, director general d'Oxfam Intermón, va denunciar les enormes disparitats en el ritme de vacunació entre països i va apel·lar a la responsabilitat de les companyies farmacèutiques i dels governs per accelerar la producció i la distribució de les vacunes, amb mecanismes de reducció i control de preus.

Paper de la comunicació en temps de pandèmia

Alexandre López-Borrull, professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, va explicar com la incertesa ha incentivat el negacionisme durant l'inici de la pandèmia principalment. López-Borrull va destacar que la comunicació científica ha millorat i s'ha incrementat l'interès per part de la ciutadania, que ha passat a seguir líders d'opinió de l'àmbit científic durant la pandèmia. Imma Aguilar, directora general de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i alumni UOC, va assenyalar que la reticència vacunal a l'Estat espanyol ha disminuït notablement el darrer any i va compartir amb Rocío Benavente, coordinadora de Maldita Ciencia a Maldita.es, que és urgent un periodisme útil i que cal continuar treballant per combatre les notícies falses i la desinformació. Segons Benavente, «tots som responsables, a l'hora de fer circular i compartir informació per canals que no són els mitjans (WhatsApp, Telegram, etc.)».

Multilateralisme i geopolítica en el món COVID-19

Xavier Prats Monné, assessor per a iniciatives estratègiques de la UOC, membre del consell assessor de l'eHealth Center i exdirector general d'Educació i de Salut de la Comissió Europea, va destacar que la crisi sanitària ha demostrat que el sector públic pot reaccionar i ha despertat més consciència del que és públic. Prats Monné va insistir en la falta de governabilitat global que la pandèmia ha posat en evidència, i en la urgència de comptar amb organismes multilaterals amb capacitat per intercedir en problemes planetaris. José Antonio Sanahuja, director de la Fundació Carolina, i Caterina García Segura, catedràtica de Relacions Internacionals de la UPF i responsable del Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, van coincidir a assenyalar el repte com a societat d'aprendre d'aquesta pandèmia i de reaccionar amb més cooperació multilateral.

COVID-19, vacunes i salut planetària: la importància de la petjada ambiental

Els investigadors participants en el seminari web Fernando Valladares, professor investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Manolis Kogevinas, investigador a ISGlobal, i Cristina O'Callaghan, professora i investigadora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i coordinadora del màster universitari de Salut Planetària que impulsa la UOC, van posar de manifest els vincles entre la biodiversitat i les malalties emergents i van alertar sobre la necessitat d'una complicitat entre els governs per millorar la situació ecològica amb una visió global i a llarg termini.

Encara que queda molt camí per recórrer, el director de l'eHealth Center i coordinador acadèmic del cicle es mostra optimista, ja que «hem après en molts camps. Hi ha hagut avenços en molts temes com la ciència oberta i en la presa de consciència de temes importants com la capacitat productiva, la col·laboració social o els sistemes de sanitat sòlids», va concloure Albert Barberà.

