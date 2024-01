Intel·ligència artificial que treu conclusions de les entrevistes laborals

Alt grau de satisfacció

Opground, de moment, s'ha centrat en els programadors, i també en arquitectes de programari especialistes en ciberseguretat. "Volem explotar un sector, ser forts aquí i posteriorment obrir-nos a d'altres. Triem els programadors perquè són professionals que no solen buscar feina activament ni responen les propostes que els arriben, per exemple, a través de LinkedIn. Nosaltres els convertim en actius gràcies a la nostra entrevista i al fet que molts d'ells especifiquen tota una sèrie de requisits i, només si es compleixen, els recomanem a les empreses. Són professionals que seleccionen molt el projecte abans de canviar i això ho tenim en compte. Sabem que la gran majoria, a més dels diners, es mou per altres factors, com l'equip, la tecnologia, com es treballa en aquesta empresa, etc.", assegura Teixidó.

Opground presumeix del grau de satisfacció dels seus usuaris, que és de gairebé deu sobre deu per a les empreses i nou sobre deu entre els programadors. Molts d'aquests professionals, de fet, arriben recomanats per altres professionals que ja ho han provat, i el seu NPS (Net Promoter Score) és del 70 %. Fins i tot alguns d'ells creuen tant en el projecte que no dubten a oferir-se per treballar-hi.

Model de negoci

Els programadors no paguen per formar part d'Opground, però sí les empreses. "El nostre objectiu és vendre eficiència i accés al talent adequat. Tenim una subscripció prèmium que ofereix accés a la tecnologia com si fos un empleat més de l'empresa i independentment de si es contracta un professional o deu. Però en aquesta primera etapa admetem contractacions per èxit."

En aquest últim cas, si una empresa només vol contractar una persona, pot penjar la seva vacant i en menys de cinc minuts té una selecció de professionals recomanats perquè pugui veure les seves entrevistes i els aspectes de personalitat dels candidats, i pot enviar una proposta laboral a qui seleccioni perquè aquesta persona triï si vol connectar i seguir amb el procés.

Els fundadors

Teixidó, enginyer mecànic de formació, va partir de la seva pròpia experiència per crear Opground: "Tant en la meva faceta d'emprenedor com treballant d'enginyer, em vaig adonar de les dificultats que moltes vegades implica la cerca de programadors i quant els costa a ells canviar de feina, perquè en acabar la jornada, l'últim que els ve de gust és posar-se a mirar ofertes que solen ser molt obertes, donen molt pocs detalls per no facilitar informació a la competència i obliguen a anar d'entrevista en entrevista moltes vegades per a res."

A Teixidó se li van unir Marcel Gozalbo i Jordi Vall, màster en Advocacia i estudiant del grau d'Humanitats de la UOC. Els tres diuen que formen un equip molt complementari en el qual cada un s'encarrega d'una part. Teixidó porta la visió de producte, el web i les vendes; Vall s'ocupa del màrqueting, les finances i la comunicació, i Gozalbo, de la tecnologia profunda. Els tres fundadors van invertir els seus estalvis per posar en marxa Opground.

Ajudar a millorar

Opground inclou un últim servei més, tant a empreses com a professionals, el conegut com a OPI The Coach. Es tracta d'un assessorament personalitzat i automatitzat, tal com assegura Teixidó. "A les empreses les ajuda, per exemple, a saber què demanen de més en cada perfil i quins aspectes els falten per ser més atractives a l'hora d'atreure candidats. Als professionals, en canvi, els informa de quins coneixements o experiència els falten per accedir al seu següent repte professional i per a quins llocs es contracten perfils similars al seu. Per fer-ho, analitzem la informació global del mercat i no sols les nostres dades internes, ja que aquestes són cent per cent privades i confidencials. L'objectiu últim és ajudar tothom a millorar i aconseguir els seus objectius."

Opground afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 8, treball decent i creixement econòmic, i 9, indústria, innovació i infraestructura.

UOC R&I

