La UOC inverteix en una 'start-up' que facilita l'accés a tecnologia de captura de moviments en 3D

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha tancat una inversió de 80.000 euros en l'start-up Chordata Motion, especialitzada en el desenvolupament de vestits per captar el moviment i digitalitzar-lo en 3D. La participació s'ha fet a través d'Invergy, el vehicle d'inversió de la UOC. Chordata Motion preveu destinar aquest nou finançament a fer el salt al mercat, millorar la gamma actual de productes amb R+D i invertir en promoció per accelerar el seu creixement. Aquesta start-up va ser una de les guanyadores de l'edició de 2019 del programa anual d'emprenedoria de la Universitat, l'SpinUOC.

Un professor d'antropologia dels Estats Units que fa servir la captura de moviment per entendre com van començar a caminar els nostres avantpassats. Una start-up índia que fabrica dispositius d'assistència i rehabilitació per a persones amb diversitat funcional i estudia el moviment del cos per tal d'adaptar-los al detall. O un arquitecte italià establert a Nova York que va dissenyar una escultura barrejant els conceptes de moviment, buidor i solidesa per experimentar amb les fronteres entre l'art i la tecnologia. Aquestes són algunes de les aplicacions pràctiques que ha tingut fins ara el producte que ofereix Chordata Motion, companyia fundada el 2019 per tres socis amb l'objectiu d'oferir solucions tecnològiques per a particulars i empreses.

Si bé fins ara han treballat amb prototips de pagament, gràcies a la inversió recent de la UOC, Chordata Motion llançarà al mercat la seva primera versió comercialitzable a finals de 2021. "El suport econòmic de la Universitat ens permet finançar i accelerar desenvolupaments clau per als nostres productes actuals i futurs, així com establir aliances estratègiques que creiem que seran molt fructíferes", indica Juancho Casañas, CEO de l'start-up.

I és que, segons apunta Mireia Riera, directora de l'Àrea de Recerca i Innovació de la UOC: "Aquest projecte emprenedor encaixa perfectament amb l'estratègia d'inversió d'Invergy, ja que és de la comunitat UOC, té caràcter innovador i s'emmarca en l'àmbit de les TIC. A més, Chordata Motion disposa d'un producte aplicable a diferents sectors —des de l'educatiu fins al mèdic, el disseny industrial o l'esport—, amb potencial de creixement, perspectiva internacional, amb un equip amb dedicació completa i un alt grau de compromís."