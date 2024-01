Desmuntant 7 mites sobre la vida digital de la gent gran

Trucades, missatgeria i xarxes socials, motius principals de l'ús del telèfon intel·ligent

Les comunicacions interpersonals i la vida social són elements clau de l'activitat a través del mòbil, ja que les dues categories més rellevants són trucades i missatgeria, que representen la meitat dels accessos al mòbil i inclouen des de les trucades de veu fins a aplicacions com ara WhatsApp i Telegram, i xarxes socials en línia, com ara Facebook o Twitter.

«Resulta interessant que la categoria d'imatge, àudio i vídeo sigui la tercera en importància. Inclou la creació, compartició i consum de fotografies, vídeos i àudios. Per altres estudis sabem que, en el cas concret d'Espanya, les fotos són fins i tot més populars que les trucades de veu convencionals entre els internautes de seixanta anys o més», apunta Fernández-Ardèvol.

En posicions menys destacades hi ha els jocs i els jocs d'atzar (4a. posició), com ara Candy Crush (joc) o Billionaire (joc d'atzar); les aplicacions de compres en línia (6a. posició), com ara Amazon, o les de salut i benestar (7a. posició), per exemple, Fitbit.

Una altra manera de mesurar-ne l'ús és analitzant la distribució dels accessos al llarg del dia. En primer lloc, se n'observa un ús més elevat durant el dia que durant la nit. Els usos socials del temps es reflecteixen en els usos del mòbil, que augmenten a partir de les 7 o 8 h del matí i cauen a partir de les 20 h. L'activitat dels més joves (60-69 anys) i la dels més grans (70-79 anys) és pràcticament igual al llarg del dia. «Les pautes són similars i cap dels dos grups es manté per sobre (o per sota) de l'altre de manera permanent», assenyala Rosales.

Si bé les pautes generals d'ús al llarg del dia són similars a tota la mostra, s'observen diferències en l'ús de les aplicacions associades a l'edat. Entre les persones més joves de l'estudi (60-69 anys), l'aplicació més popular és WhatsApp, seguida de Facebook. Gmail queda en quarta posició. Entre el grup més gran (70-79), mentre que WhatsApp es manté com la més popular, la segona més popular és Gmail, i la tercera, Facebook. Finalment, Instagram i la càmera del mòbil semblen associades a l'edat, ja que entre les dotze aplicacions més emprades pels més joves (60-69 anys) hi ha Instagram, però no la càmera. I és just al contrari en el grup més gran (70-79 anys).